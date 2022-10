BNG y PSdeG piden que se devuelvan los Orzamentos y el PPdeG ve "débiles" los argumentos a las enmiendas a la totalidad

Los nacionalistas avanzan que presentará una alternativa frente al "pelotazo fiscal" de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha calificado de "débiles" los argumentos de la oposición para justificar las enmiendas a la totalidad a los Orzamentos de la Xunta de 2023. Mientras, la oposición ha coincidido en señalar que estas cuentas "no son las que necesita Galicia".

"Las justificaciones de las enmiendas a la totalidad (a los Orzamentos) son un poco débiles, teniendo en cuenta que representan algunas rebajas fiscales, el volumen total de gasto, los niveles de endeudamiento y cuál es la situación económica que entendemos que estos presupuestos contribuyen a paliar", ha argumentado Puy.

Palabras del portavoz popular este lunes en rueda de prensa en el Parlamento después de que tanto BNG como PSdeG hayan insistido en que presentarán esas enmiendas a la totalidad a las cuentas, que han vuelto a criticar.

Para el portavoz de los socialistas en el Parlamento, Luis Álvarez, estas cuentas "no son las que necesita Galicia" y, en definitiva, "no dan respuesta a esta Comunidad". Asimismo, se ha cuestionado "¿quién dice la verdad, los propios presupuestos de la Xunta o sus notas de prensa?". "Creo que la evidencia es que los presupuestos", ha respondido tras criticar que las consellerías de Educación, Sanidade y Política Social, "sobre las que pivota el estado de bienestar, no incrementan su peso porcentual".

Además, ha hecho hincapié en que "tampoco figura en los presupuestos" la recuperación de la Tarjeta Básica, pero "sí el regalo fiscal para el impuesto de patrimonio". En esta misma línea, ha censurado que "compromiso de la Xunta con la administración local es 0,0%".

"INSOLIDARIOS, INSOLVENTES Y PROPAGANDÍSTICOS"

En esta misma línea, la líder del BNG, Ana Pontón, ha calificado los Orzamentos de "insolidarios, insolventes y propagandísticos". Así, ha justificado su argumento en que están basados en datos que los expertos "han desmentido", ya que el PIB "lamentablemente no va a crecer el 1,7%" y "tampoco va a crecer el empleo".

"Son unas cuentas públicas insolventes, que no tienen credibilidad y cuyas previsiones las cuestionan informes hechos por expertos para entidades bancarias. Es evidente que estas cuentas no tienen un cuadro macroeconómico que sea creíble: están mal planteadas las previsiones y no tienen ningún tipo de credibilidad", ha resumido Pontón.

Ana Pontón ha dicho que las cuentas son "insolidarias" porque "mientras se suprime la Tarjeta Básica, el PP le regala 34 millones de euros a los millonarios" o "desciende la partida a la Risga", entre otras cuestiones.

Ante estas declaraciones, el popular Pedro Puy ha acusado a la oposición de "desconocer" y "no saber lo mínimo necesario para tener una responsabilidad pública" porque "la mayor parte de los ingresos que tiene la Comunidad este año son independientes del ciclo económico".

"VEROSÍMILES"

Por eso, Puy también ha rechazado que señalen que los presupuestos "no son verosímiles" apoyándose en el instituto del BBVA cuando "otros organismos como el Foro Económico de Galicia o la Airef coinciden en el escenario macro previsto por la Xunta". "Resulta hasta cierto punto una forma de criticar por criticar", ha censurado Puy.

"Me llama mucho la atención que se diga que los presupuestos de Galicia no son verosímiles porque las tasas de crecimiento que incorpora son evaluadas por la Airef y no se van a cumplir, mientras en lo que va a influir notablemente, que es en los presupuestos del Estado, el BNG no va a presentar enmienda, cuando la Airef dijo claramente que las previsiones que hace el Gobierno de España en sus presupuestos son inverosímiles. Llama la atención esta divergencia", ha censurado el popular.

Pese a las críticas, Pedro Puy ha insistido en destacar que las cuentas de la Xunta, que se llevarán al Parlamento esta misma semana, conllevan un "incremento del gasto social que sube a cifras no vistas", así como que "son unos presupuestos muy adecuados para la actual situación".

"Uno puede evaluar los datos como quiere. Yo los evalúo de manera positiva. Son los mayores presupuestos sociales de la historia de Galicia en un marco verosímil", ha reiterado el portavoz popular.

ALTERNATIVA FISCAL BNG

Por otra parte, además de presentar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos, el BNG ha anunciado que presentará "una alternativa a la política fiscal".

De este modo, Pontón ha sostenido en rueda de prensa que "quien más tiene, tiene que aportar más" y, por eso, van a proponer una modificación de los tramos del IRPF "pasando de los cinco actuales a ocho" para "dar más progresividad a este impuesto y crear un tramo más alto para aquellas rentas que tengan unos ingresos superiores a los 90.000 euros".

Además, ha destacado que solicitarán que se reduzca el mínimo exento del impuesto de patrimonio a 300.000 euros, excluida la vivienda habitual, para que "las personas que tengan más patrimonio también aporten más y caminar hacia una fiscalidad justa, sabiendo que en Galicia la capacidad en este ámbito es muy reducida".