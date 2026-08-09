El BNG reclama a la Xunta una estrategia "estable" de gestión del agua ante sequías "cada vez más frecuentes"

Archivo - La portavoz parlamentaria de Agricultura del BNG, Sonia Vidal, en una comparecencia de prensa, en imagen de archivo. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha reclamado a la Xunta una "intervención urgente" para atajar los problemas inmediatos provocados por la sequía en el sector agroganadero, que está provocando la caída "drástica" de la producción de forraje y una reducción "alarmante" de los recursos hídricos, y que establezca una estrategia "estable" para la gestión del agua que permita abordar un problema que ve "estructural".

La diputada de Agricultura del Bloque, Sonia Vidal, ha enmarcado esta reclamación en un contexto en el que el cambio climático tiene un "impacto creciente" en este sector, con episodios de sequía "cada vez más frecuentes e intensos", lo que, a su parecer, provoca pérdidas económicas y "graves problemas" en la viabilidad de las explotaciones.

"El debate no es si llueve más o si llueve menos. El debate es si Galicia está preparada para producir alimentos en un escenario donde la disponibilidad de agua será cada vez más limitada", ha recalcado Vidal. "Estamos hablando de un problema urgente que requiere una estrategia en la que la planificación de los recursos hídricos tiene que ser una prioridad de país", ha completado.

El BNG ve la situación de este verano "especialmente preocupante", con explotaciones ganaderas que ya están usando las reservas de forraje previstas para alimentar el ganado durante el invierno y acumula caídas del maíz forrajero en distintas zonas de cultivo. Además, ha indicado que los manantiales presentan cada año menores caudales y se agotan antes obligando a las explotaciones a buscar alternativas o a asumir nuevos costos.

En este contexto de cambio climático, la diputada considera que "los y las agricultoras dependen cada vez más de una buena gestión del agua para poder mantener la producción" y pide a la Xunta anticiparse: "Galicia necesita una estrategia estable de adaptación del sector primario al cambio climático que tenga como pilares la planificación de los recursos hídricos, la prevención, la innovación y el asesoramiento técnico para garantizar el futuro de la producción alimentaria gallega".

Además, ha precisado que el impacto del cambio climático no se manifiesta solo a través de la sequía, sino que también está modificando el comportamiento de las plagas y de las enfermedades debido a los cambios bruscos de temperaturas, a los periodos prolongados de calor o a las lluvias intensas. Todo ello provoca que aumente la "frecuencia, intensidad y dificultad" de estas situaciones.

El BNG recuerda que ya presentó en el Parlamento diferentes iniciativas ante este escenario, con las que reclamó una planificación del agua, la mejora de la eficiencia de los regadíos, el refuerzo del asesoramiento técnico y medidas para hacer más resiliente el sector frente a los nuevos escenarios climáticos.