El BNG ve una oportunidad para que Galicia recupere "voz propia" con representantes que "den la cara" por ella

Publicado 15/02/2019 13:53:57 CET

"Valía más un diputado del BNG, con las manos libres para negociar, que 23 diputados subordinados", asegura Pontón

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado que la convocatoria electoral del próximo 28 de abril abre una "oportunidad" para que los gallegos vuelvan a tener "voz propia" en el Congreso, con representantes que "den la cara" por los intereses de Galicia.

Se abre "una oportunidad para que los gallegos estemos presentes con voz propia en el Congreso, para acabar con la discriminación de Galicia y la irrelevancia política a la que nos conducen las fuerzas estatales", ha manifestado la líder del Bloque en una rueda de prensa convocada después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase la fecha de los próximos comicios generales.

En su intervención, la dirigente nacionalista ha definido al BNG como una fuerza "sólida y fuerte" que está "motivada" para esta cita con las urnas, en la que irá "a por todas" con la "firme idea" de que Galicia tiene "peso" y necesita que una organización como el Bloque esté en el Congreso de los Diputados.

Y es que, según ha indicado, la legislatura que termina fue "muy clarificadora" con un PP de Rajoy que, en su opinión, representó "lo peor de la política" y, después, con un gobierno de Sánchez que "demostró que para ellos Galicia estaba ausente, exactamente igual que con el anterior ejecutivo".

"Vimos como se mantuvo el agravio, la discriminación. Se puso de manifiesto la irrelevancia de Galicia cuando no hay una voz que defienda a los gallegos", ha subrayado la líder del Bloque, que ha destacado que las elecciones de abril suponen una oportunidad para "abrir un nuevo ciclo". "Los gallegos nos merecemos respeto, reconocimiento y un trato digno y justo", ha apuntado.

CRÍTICAS A OTRAS FUERZAS

En su comparecencia ante los medios, Ana Pontón ha censurado que, en esta legislatura en la que Galicia "estuvo ausente", los diputados elegidos por Galicia de otras fuerzas --PP, PSOE y En Marea-- "antepusieron los intereses partidistas a los de los gallegos".

"Y eso tiene consecuencias", ha denunciado Pontón, que ha asegurado que, pese a que en la Comunidad gallega "hay muchos dependientes sin atender", "no se le reclama al Estado que pague la deuda --con Galicia-- en dependencia". "Tenemos las segundas pensiones más bajas del Estado y no hay compensaciones, no hay recursos para regenerar las rías, no suben los peajes", ha lamentado.

Ante este panorama de "dificultades", según ha indicado, en esta legislatura se comprobó como "los diputados elegidos por Galicia no fueron capaces de hacer valer los legítimos intereses" de los gallegos. "La conclusión a la que hay que llegar es que valía más un diputado del Bloque, con las manos libres para negociar, que 23 diputados subordinados a los intereses de Sánchez, Iglesias o Casado", ha señalado.

Por ello, se ha mostrado convencida de que en las elecciones del 28 de abril Galicia "recuperará la voz propia" en Madrid de la mano de "un BNG" que va a "volver" al Congreso de los Diputados.