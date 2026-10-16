El BNG ve los presupuestos de la Xunta "rutinarios, cargados de propaganda y sin soluciones para vivienda y precios"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado el proyecto de cuentas para 2027 que este viernes ha recibido luz verde de la Xunta al considerar que anticipa unos presupuestos "rutinarios, cargados de propaganda, sin soluciones para la vivienda" o para el impacto de los "precios", pero, al tiempo, con "regalos fiscales para los más ricos".

En rueda de prensa, Pontón se ha quejado de tener que comparecer para realizar una evaluación del proyecto de cuentas "sobre un 'PowerPoint'" a la espera de que este sea remitido al Parlamento junto a la ley de medidas fiscales y administrativas que lo acompaña --lo que sucederá el próximo lunes--.

La líder nacionalista ha criticado la vía de la ley de acompañamiento, que ha identificado como "la puerta de atrás que utiliza (Alfonso) Rueda para aplicar recortes" y también para "cambiar normativas a favor de los 'lobbies' y en contra de la mayoría social".

"Así el PP tiene tres días para hacer publicidad y propaganda con un texto del que desconocemos la letra pequeña y las cuestiones concretas", ha esgrimido, aunque ha recalcado que lo avanzado por Rueda y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, sí revela ya, por ejemplo, "que se baja impuestos a los que más tienen, los constructores".

"También que aumenta el coste de la deuda pública", ha remarcado, antes de recalcar que crece "un 10,3% solo en el pago de intereses". "Y Rueda aún se permite el lujo de rechazar la quita de 4.000 millones negociada por el BNG", ha lamentado.

"UNA QUIMERA"

Al tiempo, ha denunciado que la cifra anunciada para vivienda "solo significa 17 millones adicionales sobre el presupuesto que tenía el Gobierno gallego en 2009" cuando son "miles" los gallegos "que no pueden acceder" a un hogar.

"La gran medida son 17 millones más que en 2009. Esto es una tomadura de pelo", ha dicho la nacionalista, antes de reivindicar que la propuesta del BNG es que "hay que reorientar las políticas" en esta materia e invertir más.

Asimismo, en un escenario en el que "el coste de la vida está disparado" --ha señalado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en Galicia hasta el 5,5%-- y mientras en Euskadi "se anuncia una deflactación del 3% en el IRPF", ha afeado que Rueda avance "una rebaja de 0,25 puntos porcentuales en el tramo autonómico" de este tributo.

"Es una auténtica quimera si piensa que con una rebaja de 0,25 puntos en el tramo autonómico del IRPF va a solucionar la vida de alguien", ha zanjado.