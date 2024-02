Bombeiros do Carballiño denuncian que tiveron que acudir ao incendio do templo budista con equipos "deficientes"

Camión do Servizo municipal de emerxencias do Carballiño.

Os traballadores do servizo municipal de emerxencias do Carballiño (Ourense) denunciaron que tiveron que reforzar os labores de apagado do incendio declarado nun templo budista en San Amaro, nesta mesma provincia, con equipos "deficientes".

Así, alertan sobre a "inseguridade que sofren" os traballadores, que acudiron ao incendio cun vehículo tipo ama de cría de 8.000 litros de auga "con numerosas deficiencias, como o resto do parque móbil".

Segundo trasladou o portavoz do Servizo municipal de emerxencias do Carballiño, Jonathan Domínguez, a petición foi feita polos bombeiros do Consorcio provincial de Ourense, que necesitaron a axuda de dous bombeiros do Carballiño para poder abastecerse de auga, pois as chamas propagáronse con rapidez debido ao material da construción.

Os traballadores, que semanas atrás denunciaban "as carencias do servizo e a pasividade do goberno municipal", lembraron a través do seu portavoz que aínda non teñen constancia de que se convocase unha mesa de negociación. "Nin sequera producíronse conversacións, tampouco se produciron avances nin se liquidaron as deficiencias, seguimos igual", declarou Domínguez.

FALTA DE MANTEMENTO

O persoal de emerxencias afirma que "o vehículo desprazado carece do debido mantemento" e nel entra auga dentro da cabina, o que supón "un perigo" que deixaría ao vehículo inutilizado se chegase a afectar os sistemas eléctricos. Así mesmo, o camión conta con dous equipos de respiración retirados o pasado ano por estar obsoletos e ser un risco para a saúde dos bombeiros.

Ademais, "a bomba de auga perde e non funciona correctamente", e o nivel do tanque tampouco funciona, o que fai imposible coñecer a cantidade de auga restante e "pon en risco a vida dos bombeiros, pois ao descoñecer a cantidade de auga nunha intervención, non se pode facer unha xestión da mesma, o que podería desencadear nunha situación perigosa no interior dun incendio", en palabras do portavoz do servizo de emerxencias.

Estas "deficiencias" súmanse ás xa denunciadas sobre traxes, cascos de intervención e outros materiais caducados e rotos. Por iso, Jonathan Domínguez advirte que neste período no que os bombeiros do Consorcio estiveron no dispositivo do templo budista, O Carballiño quedou só co seu servizo municipal operativo (do que se reclamaron dous efectivos), polo que avisan da "imperante necesidade de ser equipados" debidamente e a necesidade de "permanencia".