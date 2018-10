Bugallo apela a construir un "proyecto de futuro" para Santiago y asegura que no piensa "en pactos" sino en "ganar"

Publicado 26/10/2018 16:03:41 CET

El exalcalde compostelano compareció con Gumersindo Guinarte, con quien llegó a un acuerdo de integración para evitar batirse en primarias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exregidor compostelano y precandidato socialista a la Alcaldía de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, ha apelado a construir un "proyecto de futuro" para Santiago de Compostela, una ciudad que compara como "un barco sin rumbo" que ha dejado de ser "el espejo en el que se miraba toda Galicia y gran parte de España".

Bugallo ha presentado ante los medios su candidatura este viernes. Lo hizo acompañado por el decano de la Facultade de Dereito, Gumersindo Guinarte, con quien alcanzó un acuerdo para que este renunciase a presentar su candidatura y se integre en la lista que configure el exregidor compostelano, en la que también estarán la exconcejala Mercedes Rosón y la secretaria general del PSOE santiagués, Milagros Otero.

Xosé Sánchez Bugallo ostentó el bastón de mando de la capital gallega desde finales de 1998 hasta 2011, año en el que salió derrotado por el candidato popular, Gerardo Conde Roa. Siete años después, aspirará a volver al Pazo de Raxoi a través de una candidatura que pretende dirigir a "todos los tienen amor por Santiago", una ciudad que, a su juicio, ha estado "paralizada" desde el año en la que los socialistas perdieron el gobierno.

De este modo, ha fijado como objetivo lograr los "trece concejales" que marcan la mayoría absoluta en el consistorio, un resultado que solo se ha alcanzado en tres ocasiones en la historia de la democracia en Santiago: en 1987 y 1993 por Xerardo Estévez (PSOE) y en 2011 por el mencionado Conde Roa.

Cuestionado sobre pactos de gobierno en caso de no alcanzar esta cifra, Bugallo ha remarcado que "se gestionará el resultado" que salga de las urnas pero que por su cabeza no pasa en estos momentos posibles alianzas. "No pienso en pactos, pienso en ganar", ha apostillado.

"Los que quieren que yo sea alcalde, que me voten. No quiero ni me sirve un empate. Que nadie piense que votando a 'A' el voto va a acabar en 'B'", ha incidido el precandidato socialista, que asegura que su intención es lograr "el mayor consenso posible" y que apuesten por él ciudadanos de diferentes ideologías que compartan su "amor" por la capital gallega.

GUMERSINDO GUINARTE

Por su parte, Gumersindo Guinarte ha señalado que ve "fundamental" presentar una "candidatura fuerte y de renovación" basada en un "proyecto fuera de personalismos" de cara a lograr un "resultado bueno para la ciudad".

El decano de Derecho de la USC ha asegurado que alcanzar el acuerdo con Bugallo fue "muy fácil" porque, además de la relación personal que mantienen desde "hace años", les "unen" las "ideas" comparten. "Nos unen más cosas de las que nos separan", ha incidido.

Bugallo ha reconocido que su intención era evitar que la elección del candidato se produjese a través de la celebración de primarias. "Lo que queríamos era impensable con ellas", ha indicado, para luego afirmar que, a su juicio, no existe la "suficiente cultura" de primarias en el seno socialista.

DERROTA EN 2011

Asimismo, Xosé Sánchez Bugallo ha negado que su retorno a la política municipal suponga una vuelta al pasado . Así, ha comentado que en la derrota electoral del año 2011 influyeron varios factores, entre ellos "el clima político" imperante a nivel estatal con el desgaste del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con todo, ha reconocido que dicho resultado fue "una tragedia" pero que, en lo personal, le "salvó la vida", pues le permitió "reecontrarse" consigo mismo y recuperar "el contacto" con los vecinos de Santiago.

Siete años después y tras su paso por el Parlamento, afirma tener "las pilas cargadas" para afrontar el reto de recuperar la Alcaldía que ahora mismo ostenta Martiño Noriega. "El tiempo lo dirá", ha afirmado en referencia a si cree que la cita con las urnas se convertirá en un "cara a cara" entre él y Noriega.

"RESPETAR LAS TRADICIONES"

Bugallo se ha mostrado muy crítico con la gestión municipal de los dos últimos gobiernos: primero los "cuatro años de destrucción" del Partido Popular y "los tres años en el limbo" con la Compostela Aberta de Martiño Noriega. "Si pasan doce años, el daño sería irreparable", ha incidido.

Así, ha instado a "recuperar" el carácter "inclusivo" y "respetuoso" con las "tradiciones" de la ciudad, algo que cree que se ha perdido con Compostela Aberta. Cabe recordar que la llegada de Noriega a la Alcaldía supuso el fin de la participación del gobierno en actos religiosos, algo que, sin haberlo confirmado explícitamente, recuperará Bugallo si vuelve a hacerse con el bastón de mando.

"Me presento para ganar las elecciones, no me valen empates. Me presento para ser el alcalde de todos y contra nadie", ha aseverado.