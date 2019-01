Bugallo presenta su proyecto "nuevo y sin complejos" para que Santiago deje de ser una ciudad "estancada"

Publicado 31/01/2019 21:19:44 CET

Gonzalo Caballero, Pérez Touriño, Javier Losada y otros dirigentes socialista arropan al candidato en su presentación en la Sala Capitol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha presentado este jueves su "proyecto nuevo y sin complejos" con el que aspira a que la capital compostelana vuelva a "liderar Galicia" después de unos años que ha calificado como un "tiempo perdido" para una ciudad que permanece "estancada".

El socialista ha escogido el día de su 65 cumpleaños para hacer su presentación oficial como aspirante a recuperar la Alcaldía compostelana, un acto que ha celebrado en la Sala Capitol y en el que ha estado arropado por el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero; el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño; y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; entre otros destacados socialistas, y numerosos vecinos.

"Me siento en estupenda forma física y mental, no tengo ninguna ambición personal, no quiero ser ni candidato a la presidencia de la Xunta, ni diputado, ni senador. A mi solo me interesa ser alcalde y sacar adelante a la ciudad", ha manifestado Sánchez Bugallo, que ha dejado claro que su equipo se presenta "exclusivamente" con una "vocación de servicio a Santiago y a sus ciudadanos".

El candidato ha iniciado su presentación proclamando su amor a la ciudad que gobernó durante 12 años. "A todos los que estamos aquí nos une una sola cuestión, el amor por nuestra ciudad, queremos a Santiago, queremos lo mejor para Santiago y nos duele Santiago, porque todos vivimos el esfuerzo de construir una ciudad modélica", ha manifestado Bugallo.

"CIUDAD PASMADA"

Y es que aspirante socialista ha lamentado que en estos últimos ocho años "pasaron muchas cosas" pero "pocas buenas" para la ciudad. "Dejan una ciudad peor que en 2011", ha señalado. Así, tras referirse a la "destrucción" que, en su opinión, supusieron los años de gobierno del Partido Popular, ha considerado que muchos compostelanos incluso pueden ver que el hecho de que con el gobierno de Compostela Aberta "no pase nada" puede ser un "mal menor". "Pero la realidad es que esta ciudad está pasmada", ha señalado.

Una vez hecha esta descripción, Bugallo ha marcado como el "principal reto" del gobierno que salga de las municipales de mayo la preparación del Xacobeo 2021, una cita que, en su opinión, en la actualidad Santiago "no está en condiciones de atender" y que debe poder afrontar en la mejor situación.

Todo ello en un discurso en el que también ha lanzado un mensaje en clave interna. Así, tras reconocer "errores" del pasado y referirse a los enfrentamientos que anteriores primarias locales pudieron acarrear a la agrupación local, se ha mostrado "muy satisfecho" por el equipo alcanzado y con el que aspirará a la Alcaldía compostelana.

"Cuando se planteó que yo fuera candidato dije que Mercedes (Rosón), Sindo (Gumersindo Guinarte) y Mila (Milagros Otero) tenían que venir. O vamos juntos o yo no me iba a pelear, tenemos que ser capaces de unir a la ciudad", ha indicado.

El acto, que ha arrancado con la exhibición de un vídeo, han tomado la palabra varios vecinos y representantes del tejido asociativo y cultural, que se han mostrado "convencidos" de que Bugallo es el alcalde que Santiago "necesita" para volver a "enganchar a esta ciudad milenaria" a la vanguardia.

APOYO DEL SECRETARIO GENERAL DEL PSDEG

Tras estas intervenciones, ha sido el turno del secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, quien ha considerado que las municipales de mayo abren una "oportunidad" de volver a construir "un Santiago e referencia internacional" que tenga "la mejor calidad de vida para sus vecinos".

"Santiago es una ciudad de referencia para toda Galicia y toda España, hay una gana de pegar un cambio y construir un Santiago de futuro, para eso, Bugallo tiene toda la vocación para ser el mejor alcalde posible", ha señalado para asegurar que "existe un clamor" para que el socialista "sea el alcalde que la ciudad necesita".