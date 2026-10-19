La Cámara prevé el 15 de diciembre el pleno de presupuestos y las comparecencias empezarán este jueves

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia prevé para el próximo 15 de diciembre el pleno de aprobación de los presupuestos, una cuentas que los conselleiros comenzarán a defender en comisión este jueves, día 22 de octubre.

El titular de Facenda e Administración Pública de la Xunta, Miguel Corgos, ha entregado este lunes al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el proyecto de ley de presupuestos de la Xunta par 2027.

"Entregamos al Parlamento el proyecto de presupuestos de Galicia para 2027 con 15.158 millones", ha dicho, incidiendo en que estos recursos se emplearán para aliviar la carga fiscal de los gallegos en un momento de alza de precios, reforzar y mejorar la calidad de los servicios públicos, ampliar la oferta de vivienda a precios accesibles, impulsar la competitividad del sector productivo con un impulso a la innovación e impulsar el tirón del Xacobeo 2027.

Tras la llegada de las cuentas al Pazo do Hórreo, se ha reunido la Xunta de Portavoces que, tal y como han avanzado los grupos, ha fijado para el 16 de noviembre el debate de totalidad de la cuentas.

Las comparecencias de los miembros del Gobierno gallego para desgranar los detalles de cara una de las consellerías arrancarán este jueves, día 22 de octubre, y se extenderán hasta el próximo día 2 de noviembre.

Mientras que el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad de las cuentas terminará a las 18,30 horas del día 5 de noviembre, los grupos podrán formular las parciales hasta las 13,00 horas del sábado día 14 de noviembre.

Además, para el martes día 23 de noviembre está fijada la designación de la ponencia y para el 25 el informe de esta, que será publicado la primera semana de noviembre.

El primer jueves 3, viernes 4 y lunes 7 de diciembre son las fechas establecidas para el dictamen de la comisión, que por su parte se publicará el día 10, jornada tope para el mantenimiento de las enmiendas y la formulación de votos particulares, antes de que el martes 15 se produzca el debate definitivo de las cuentas públicas.