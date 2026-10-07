La campaña se adelanta en la Cámara gallega: del ruido de llaves al reto de Besteiro a elegir entre "buitre o perro"

Rueda, durante la sesión de control. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aroma electoral que ha inundado las distintas esferas públicas desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes las elecciones del 29 de noviembre se ha dejado sentir en la primera sesión de control al presidente post convocatoria, que ha dejado una foto fija de todos los protagonistas ya en modo campaña.

Y es que si el presidente gallego, Alfonso Rueda, se ha declarado "encantadísimo" con el adelanto, sus rivales políticos, la líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le han atizado mano a mano con un asunto que, como máxima preocupación ciudadana y acampadas de protesta en las ciudades, adquiere un papel clave ante el 29N: el derecho a una vivienda digna.

Ante el ataque previsto de la oposición, Rueda ha tirado del guión habitual: reivindicó las medidas y compromisos sellados, hizo un anuncio de ayudas para ayuntamientos que impulsen vivienda de nueva construcción, defendió su apuesta por la "construcción" --que obvian, se ha quejado, los decretos estatales-- y cargó contra el Gobierno. De hecho, ha insistido en que la Xunta ha invertido "cien veces" más en hacer vivienda que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

Pero antes tuvo que escuchar los reproches de PSdeG y BNG. El primero que hizo sonar unas llaves en el hemiciclo ha sido Besteiro. "Este ruido es un ruido que debería identificar. Es un sonido que nos lleva a la impotencia, a la desesperación de muchos miles de gallegos que buscan encontrar una vivienda digna", ha proclamado el dirigente socialista.

También Pontón, aunque más tarde, agitó un llavero para sugerir que a los populares "le molesta ese ruido, ese 'tintín'" porque "les dice que su tiempo se acaba, que la gente de este país está harta de ver cómo su gobierno, en vez de defender el derecho a una vivienda digna, defiende el derecho a la especulación".

"LOS DEL NO A LA VIVIENDA"

"Y por muchas mentiras que digan, por mucha propaganda que difunda la TVG, ahí fuera hay una realidad que es que los jóvenes no pueden comprar una vivienda. Con suerte pueden alquilar una habitación a precio de lujo. Y ustedes, señor Rueda, pensando en los especuladores en vez de en el futuro", ha afeado la nacionalista.

La crítica por favorecer "el negocio" de la especulación fue compartida con Besteiro, pero no el único argumento compartido por ambos jefes de filas de los principales partidos de la oposición.

Y es que si Besteiro pidió cuentas a Rueda "por las 36.500 familias que esperan un piso público mientras obvia sus competencias en vivienda", y le acusó de estar en un partido que en Galicia "lleva 17 años diciendo no a la vivienda", Pontón continúo la ruta dando la vuelta a un argumento que habitualmente es el PPdeG el que esgrime contra el Bloque.

"Ustedes son los del no a declarar zonas tensionadas, no a limitar las viviendas de uso turístico, no a topar los precios de alquiler, no a movilizar vivienda vacía para que haya alquiler social; y su último no fue el de los decretos de vivienda", ha esgrimido, antes de afirmar que a los populares "les parece bien que echen a Maricarmen".

"ELEGIR ENTRE BUITRE O PERRO"

"Les parece bien que lleven a una persona de 87 años de la casa en la que vivió, y que podría ser nuestra abuela o nuestra madre", ha afeado Pontón, mientras que Besteiro insistía en su crítica a Rueda de que el PP "rechazase 14 decretos con medidas antiespeculación mientras crecía un 140% el número de demandantes de vivienda pública".

Y ya por completo en modo campaña ha apuntado a la próxima cita con las urnas: "El 29N también va de esto, de derecha o de derechos, y entre buitre y perro, la ciudadanía elegirá perro", ha esgrimido, en un juego de palabras con el que ya se ha convertido en el apodo popular de Pedro Sánchez.

Una expresión que ha utilizado tras resaltar que el PP "ya tiene lo que quería", con respecto a que se convoquen los comicios. Pero ha sugerido que las "caras" que ahora ve en las filas populares lo que apuntan es más a preocupación que a alegría, extremo que ha negado con contundencia el presidente.

"SI LA VIVIENDA VA A SER SU ARGUMENTO ELECTORAL, BIENVENIDOS"

"Si la vivienda va a ser su argumento electoral en campaña, bienvenidos", ha replicado el presidente gallego, quien se ha declarado "encantadísimo" por la convocatoria electoral. Lo hizo antes de reafirmarse en sus medidas de gestión y de recalcar que continuará con su hoja de ruta.

Y si sus rivales le habían espetado que "hay muchas Maricarmen" en Galicia, Rueda se ha quejado de que llegasen a sugerir que a él le gusta el desahucio de Madrid que ha adquirido un enorme protagonismo mediático en las últimas semanas. "Dicen cualquier cosa", ha reprobado, antes de esgrimir que, frente a proclamas contra "fondos buitre", lo que, sobre todo hay en Galicia "son pequeños propietarios".

"¿Saben por qué pierden y van a volver a perder? Porque la gente está harta del populismo y de la demagogia. Yo prefiero el ladrillo, la construcción, y las promesas cumplidas. Ustedes sigan con el populismo, la demagogia y con los decretos 'trapalleiros'", ha retado.

"¡POR FIN!"

Al final, el también líder del PPdeG ha decidido terminar su intervención en clave completamente electoral. "Dicen que estamos preocupados porque llegaron las elecciones. ¡Estamos encantados! ¡Por fin vamos a poder votar! ¡Por fin los gallegos van a tener voz y a poner a cada uno en su sitio!", ha celebrado Rueda.

"Espero que a Sánchez lo pongan en la oposición durante muchísimo tiempo", ha continuado, sin olvidar su tradicional pulla a Pontón, a quien ha recordado que "con todo el tiempo que lleva ahí" --se cuenta, ha remarcado, por "lustros"-- parece que "no se está tan mal".

"Espero que llegue el señor Sánchez para hacer le compañía enseguida y que esté tanto tiempo como usted", ha zanjado.