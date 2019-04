Carme da Silva condiciona un apoyo a Sánchez a "respetar Galicia como nación"

Actualizado 16/04/2019 13:06:00 CET

Evita hablar de En Marea, pero sitúa al Bloque como "referente coherente, unido y con liderazgo", y augura un "fogonazo de apoyo"

Ve el "mismo ideario" en PP y VOX y lo "cuestiona": "No entro en si están o no dentro de la Constitución, nosotros no compartimos el marco del 78"

PONTEVEDRA / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del BNG al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva (Pontevedra, 1966), se muestra convencida de la "remontada" de la formación nacionalista en la carrera electoral que desembocará el próximo 28 de abril en la cita con las urnas, de la que espera que la formación nacionalista salga con un "buen grupo, con fuerza suficiente, para ser determinante": "No digo números, porque nunca hago porras".

"Si somos y tenemos capacidad para ser determinantes, nuestro esfuerzo irá dirigido a parar esta derecha españolista, carca, rancia, machista y antigallega, pero no damos cheques en blanco. Nuestro pacto es con la sociedad gallega y por eso ponemos las necesidades de Galicia por encima en cualquier negociación, como hicimos siempre", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, a la pregunta de si el BNG apoyaría la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

Descartado que sea posible un pacto con fuerzas de derechas si otorgasen más presupuesto o transferencias a Galicia, ya que "eso no va a pasar, porque son fuerzas españolistas y recentralizadoras que quieren acabar con las naciones"; Carme da Silva ha manifestado que "lo primero" que tendrá que hacer Sánchez si quiere sus apoyos es "respetar la condición de nación" de Galicia y "que no haya cambios dirigidos a recentralizar el Estado".

Y a partir de ahí, otra serie de condicionantes: traspaso de competencias (seguridad vial, puertos, aeropuertos), dotación presupuestaria "necesaria" para que "verdaderamente se pueda luchar contra la lacra de la violencia machista" y financiación "adecuada" para los servicios de Galicia". Además, los nacionalistas gallegos situarían el salario mínimo interprofesional en, al menos, mil euros: "hay que poner un salario que garantice que siendo el mínimo, el mínimo vital está cubierto".

Carme da Silva ha asegurado que su "apreciación personal" es que en el BNG "están lanzadas" y "va a haber una remontada y un fogonazo de apoyo". "Porque lo notas en la gente que se acerca, una sensación que hacía mucho tiempo que no vivía en una campaña", asegura quien entró como concejala del Bloque en 1995 en el Ayuntamiento de Pontevedra y quien también ha sido diputada autonómica en la VIII legislatura.

Sobre la fragmentación de la izquierda y el discurso similar sobre Galicia adoptado por En Marea, Da Silva ha rechazado "hablar de la situación política de otras fuerzas". "Pero sí constatamos que el BNG es el referente claro, coherente, unido, cohesionado y con un liderazgo clarísimo en Ana Pontón para que, todas las personas que quieran a Galicia, sean nacionalistas o no, apuesten por el BNG", ha aseverado.

IDEARIO DE VOX Y PP

Por otro lado, ha rechazado "cuestionar la respetabilidad de las distintas fuerzas políticas". "Lo que cuestiono es el ideario de las distintas fuerzas, no entro en si son constitucionalistas o no. Nosotros no compartimos el marco constitucional que salió del 78 porque ahoga a Galicia como nación, porque no respeta nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura y no nos deja desenvolvernos económicamente", ha esgrimido.

Da Silva "no" aprecia "diferencia" en los idearios de PP y Vox, y ha citado: "la Red Madre la apoyó Feijóo, la ley del aborto la intentó cambiar con insistencia el PP, a las manifestaciones convocadas por la españolidad más rancia y carca asistieron hace años los representantes del PP de la mano de la Iglesia católica más reaccionaria...".

Precisamente, sobre la ley del aborto, y después de que el BNG haya recordado en esta campaña que fue la primera formación en registrar una iniciativa legislativa en el Congreso en 1996, Carme da Silva ha apostado por "avanzar" en la legislación actual.

Carme da Silva ha apuntado también que los nacionalistas gallegos también defienden regular la eutanasia para que se "pueda ejercer el derecho a la vida con dignidad".