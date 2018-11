Carmela Silva lamenta el "lenguaje bélico" empleado por el PP tras no comparecer en el Parlamento gallego

Publicado 05/11/2018 13:43:14 CET

Asegura ser insultada por los populares y vaticina que esta dinámica irá "in crescendo" por la proximidad de las elecciones municipales de 2019

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha lamentado el "lenguaje bélico" empleado por el Partido Popular y ha reiterado que "yo no voy a entrar en sus descalificaciones".

En un rueda de prensa celebrada este lunes, la dirigente provincial ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre las críticas generadas a raíz de su decisión de ausentarse de la comisión de presupuestos del Parlamento de Galicia, a la que fue llamada para explicar las cuentas del ente que preside.

Así, Silva ha asegurado que "la presidenta de la Diputación no va de palabrería" y ha subrayado que "no pone banderas gigantes allí por donde pasa", si bien "defiende la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía" que, según ha indicado, dicen que "las administraciones locales no están supeditadas a ningún Parlamento".

En este sentido, ha defendido la "autonomía local" de la Diputación: "Por lo tanto, lo siento mucho, el PP se equivoca de presidenta. Yo no soy sumisa y tampoco colaboracionista". Ante ello, la presidenta pontevedresa cree que en el PP "no son capaces de entender" y les recomienda que lean la Constitución.

Sobre las críticas vertidas, ha añadido que "se puede poner el Partido Popular como quiera, boca arriba, boca abajo, bailar la muiñeira o un pasodoble, que la presidenta de la Diputación no va a responder a ninguno de los insultos que profiere".

UN DEBATE "DAÑINO"

Y es que, según ha afirmado Silva, es insultada por los populares en la Diputación de Pontevedra, en el Parlamento y por "los responsables a nivel gallego", pero reitera que no les va a responder "porque no va a entrar en ese debate tan dañino del lenguaje bélico en política". A renglón seguido, ha señalado que "algunos deberían estudiar lo que pasó en la década de 1940 en Europa" para saber "qué decían los políticos y en qué acabó aquello".

"No voy a contestar a las calumnias, mentiras, insidias y falsedades. Es una cuestión de responsabilidad", ha agregado.

La mandataria socialista considera que con su manera de hacer política, el PP "se está retratando perfectamente", por lo que prevé que esta dinámica irá "in crescendo", afectada por la próxima cita electoral de las municipales de mayo de 2019.

Silva, por su parte, afirma que seguirá "tranquila, serena, gobernando" y anuncia que este jueves presentará los presupuestos de la Diputación para 2019 y hará un balance de los recursos dedicados a los municipios por esta institución. "Y ya les puedo adelantar algo: somos la Diputación de toda España que más recursos transfiere a los ayuntamientos", ha valorado.

VIOLENCIAS MACHISTAS

El gobierno de la Diputación de Pontevedra ha colgado este lunes en el balcón del Pazo Provincial una pancarta contra las violencias machistas. Se trata de un preludio de las actividades programadas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este contexto, la presidenta de la Diputación ha explicado que este lunes termina el programa 'Mulleres en acción, Violencia Zero', con un acto en el Centro Penitenciario de A Lama donde casi un centenar de mujeres cumplen condena.

Asimismo, Silva ha destacado algunos "datos asombrosos" revelados por un estudio elaborado por el Instituto de la Mujer e Instituciones Penitenciarias, que recoge que "al menos un 80% de las mujeres reclusas en España fueron víctimas de violencias machistas".

Un 68% de tipo sexual y dentro de este porcentaje el 41% lo sufrió de manera sistemática (59% en el ámbito familiar y el 25% siendo menores). En cuanto a la violencia física, afecta al 74% de reclusas.