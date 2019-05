Case 7.000 axentes de seguridade velarán pola xornada electoral en Galicia, con 3.955 mesas electorais

Publicado 25/05/2019 10:41:39 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.907 persoas vinculadas ás forzas de seguridade velarán este domingo pola seguridade da xornada electoral en Galicia, na que está previsto que abran un total de 3.955 mesas electorais.

En concreto, segundo os datos facilitados pola Delegación do Goberno, haberá 3.937 efectivos da Garda Civil; 2.039 da Policía Nacional; 790 de Policía Local, e 141 da Policía adscrita.

"Está todo listo para que o domingo funcione todo á perfección. Realizamos dous simulacros e liquidáronse todas as incidencias para que o día 26 sexa unha xornada tranquila como o foi o 28 de abril", explicou o delegado do Goberno, Javier Losada, que coordinará o operativo durante as eleccións xunto ao equipo da Delegación e o catro subdelegacións provinciais.

A nivel loxístico, haberá 3.955 mesas electorais en 2.424 locais. Estas serán xestionadas por 11.868 membros de mesas, asesorados por 2.622 representantes da Administración.

POR PROVINCIAS

A Coruña contará con 1.537 mesas electorais en 914 locais nos 93 concellos nos que se escollerán 1.239 concelleiros e 31 deputados provinciais.

Pola súa banda, en Lugo abrirán 411 locais con 541 mesas. Nela, os electores depositarán as papeletas para 67 concellos con 727 concelleiros, dos que sairá tamén a repartición dos 25 membros da Deputación.

Ourense contará con 421 colexios electorais, que á súa vez terán 542 mesas. Nesta provincia elíxense 876 edís para 92 concellos e unha entidade local menor. O número de deputados provinciais que se reparten ascende tamén a 25.

Finalmente, en Pontevedra haberá un total de 1.335 mesas repartidas por 678 locais electorais para escoller os 879 edís dos 61 concellos da provincia. Dos resultados tamén sairá a repartición dos 27 representantes da Deputación pontevedresa.

APERTURA DE MESAS

O domingo electoral, está prevista a apertura das mesas ás 9 horas, que será comunicada polos representantes da Administración cun sistema electrónico, testado por segunda vez o pasado sábado, día 18. Haberá dous avances de participación: ás 14 e ás 18 horas.

Ás 20 horas pecharanse as mesas e empezará o escrutinio. As mesas recontarán en primeiro lugar os votos das eleccións europeas e, a continuación, os das municipais. Nas comunidades nas que hai eleccións autonómicas, este reconto irá en último lugar.

Con todo, os primeiros datos a disposición do público chegarán a partir das 21 horas e serán das eleccións locais, coincidindo co peche dos colexios electorais en Canarias. Estarán dispoñibles na páxina web(https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.é).

Os resultados das europeas terán que esperar ao peche dos colexios en Italia, ás 23,00 horas, o máis tardío da Unión Europea.