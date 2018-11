Centenares de personas protestan en A Coruña en contra del cierre de Alcoa y apremian al Gobierno a encontrar soluciones

Publicado 10/11/2018 14:29:15 CET

A CORUÑA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Centenares de trabajadores de la planta de la multinacional del aluminio de Alcoa en A Coruña y vecinos de la ciudad se han manifestado en la explanada ante la Torre de Hércules este mediodía para exigir que no se cierren esta factoría ni la de Avilés, de las que dependen cerca de 700 empleos directos.

En una protesta encabezada por lemas como "Energía solución" y con la pancarta "Alcoa cierre no", los trabajadores, con las camisetas naranjas que han mostrado en todas sus movilizaciones, han protestado en contra del expediente de regulación de empleo extintivo presentado por la compañía norteamericana y que en A Coruña dejaría sin trabajo a casi 370 operarios de forma directa.

Los trabajadores han reclamado al Gobierno que tumbe el ERE de Alcoa ante sus "vulneraciones a la normativa" y que comunique a la compañía que "tiene que cumplir la legislación vigente", ha explicado a Europa Press Juan Carlos López Corbacho, presidente del Comité de Empresa (UGT).

En segundo lugar, remarcan que, si la compañía no opta voluntariamente por paralizar el proceso, instan al Gobierno a que aplique "la ley", en virtud del artículo 128 punto 2 de la Constitución, e intervenga las factorías, al tratarse de "sectores energéticos" en los que Alcoa está operando en clave de "monopolio" con su fábricas de A Coruña, Avilés y San Cibrao (Lugo).

"Más claro agua, no hay que hacer nada nuevo, es una empresa que venga aquí a explotar el animal y después coge y lo deja tirado", ha manifestado Corbacho. El Comité también incide en que la solución definitiva no puede limitarse a conceder ayudas a corto plazo, pero confía en que las compensaciones comprometidas sirvan para la retirada del ERE y para el establecimiento de conversaciones futuras encaminadas al mantenimiento de la actividad.

"Ya no vale conceder ciertas ayudas sin compromiso de permanencia y a partir de ahora ya no se puede permitir más, a gente que viene a extorsionar, me parece muy bien que haya intención del Gobierno de ayudar pero no que nos despidan con el dinero que aún encima reciben de las arcas públicas", ha agregado.

En la misma línea, el represente en el Comité del sindicato CIG, Julio Moskovich, ha pedido "valentía" del Gobiero para afrontar la problemática de Alcoa, con la "intervención" de las factorías.

Tras la movilización de la mañana, los trabajadores tienen previsto realizar un acto simbólico durante la tarde, en coincidencia con la celebración del partido de fútbol en Riazor entre el Deportivo y el Oviedo, y continuar la próxima semana con las concentraciones que realizan ante la factoría de 17,00 a 18,00 horas.