Centenares de trabajadores de ambulancias reivindican en Santiago un "convenio justo"

Actualizado 20/02/2019 13:21:35 CET

Recuerdan a la Consellería de Sanidade que "es la responsable de las concesiones" y le piden que "se moje" y "meta más carne en el asador"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Centenares de trabajadores de ambulancias de Galicia se han manifestado este miércoles por las calles de Santiago de Compostela para reclamar un "convenio justo" después de tres años sin él y exigir la "implicación" de la Xunta en el conflicto por ser "la responsable de la concesiones".

Bajo el lema 'Por un convenio digno y un servicio público de calidad. Ambulancias en lucha', centenares de trabajadores --convocados por CIG, UGT y CC.OO.-- llegados en tres autobuses de Vigo --uno de los cuales llegó tarde al ser parado por la Guardia Civil para un control de tacógrafo y documentación--, uno de Ferrol y otro de A Coruña, así como en coches particulares desde diversos puntos de Galicia, han recorrido calles de Santiago desde la Plaza Roja hasta San Caetano, donde ese ubica la sede de la Xunta.

Los manifestantes han hecho sonar bombos y sirenas, han lanzado humo de colores y bombas sonoras en una marcha, precedida por un coche de la Policía Local y dos furgones de la Policía Nacional, durante la que han coreado consignas como "Feijóo, escucha, ambulancias en lucha", "Xunta y patronal, culpables por igual" y "ambulancias en lucha".

En declaraciones a los medios, el responsable de transporte de la CIG, Xesús Pastoriza, ha asegurado que la movilización pretende "denunciar públicamente" que llevan "tres años con el convenio terminado y congelado". Así, ha criticado el "no, no y no por parte de la patronal" y la "desaparición absoluta de la Xunta".

"La Xunta está convocando algunas reuniones, pero en la práctica no se ven soluciones porque no se está mojando", ha reprochado Pastoriza, quien ha manifestado, sobre la convocatoria de este viernes por parte del Sergas a la patronal y sindicatos, que se trata de una "reunión sorpresiva". "No contábamos con ella y a ver que nos traen", ha afirmado para advertir de que "si no meten más carne en el asador esto va a tener difícil solución".

En esta línea, Óscar Vázquez de UGT ha asegurado que "siempre" que los convoquen acudirán. "Si eso sirve para solucionar el conflicto, para que la Consellería se implique, para que podamos sacar un convenio bueno para los trabajadores, vamos a ir a todas las reuniones que nos convoquen", ha concluido para reivindicar un "convenio justo".

Al respecto, Pastoriza ha apuntado "tres cuestiones muy importantes" respecto al convenio; "la subida salarial y la tercera paga extra", "acabar con esa precariedad" en la contratación y paliar las bajas ya que, ha explicado, "la media de edad es de cuarenta y pocos años y tiene un 13% de bajas laborales, cuando la media de Galicia está en el 5%". Por ello, solicitan "acabar con estas jornadas grandes" ya que "la carga aumentó un 20% con la misma plantilla y repercute en los trabajadores".

Así, ha insistido en que "lo que hace la Xunta es estético" porque "no están metiendo la carne en el asador". "Convocan la reunión para decir que parece que están haciendo algo, pero en la práctica no están haciendo nada", ha abundado, para añadir que desconocen "a qué" van este viernes.

Óscar Vázquez de UGT ha resaltado que reclaman "un convenio tras tres años sin convenio" porque "ya es hora". "Hacemos responsable de esta situación a la patronal, por ir a la baja en unos conciertos que ahora dicen que no dan para cumplir el convenio. Hacemos responsable a la Consellería porque es la responsable última de estas concesiones", ha sostenido.

MEJORA

"No vamos a parar hasta que tengamos un nuevo convenio firmado digno", ha advertido el representante de UGT, quien ha recordado que los "contratos son deficitarios".

"No fuimos los trabajadores los que nos presentamos a las concesiones, son los empresarios, son los responsables de la situación. Y la Consellería, a sabiendas de que los presupuestos son insuficientes, lo consiente, por eso la hacemos también responsable", ha sentenciado.

Preguntados sobre que hace falta para desconvocar, ha insistido en que "tienen que poner en la mesa un convenio justo". "Después de tres años no puede ser que no tengamos ningún tipo de mejora", ha apostillado Vázquez.

"BUSCANDO UNA SALIDA"

Mientras, parte de Comisiones Obreras, Pedro Beade ha destacado que el hecho de que se manifiesten "posiblemente la mitad de todos los conductores de ambulancias de Galicia" y que "los centros hospitalarios están hoy bloqueados" lleva a la convocatoria de la Consellería de Sanidade este viernes.

"El Sergas ve que Galicia se está taponando en las urgencias y no urgencias y está buscando una salida, pero la salida está en sus manos duplicando o triplicando el factor económico de las concesiones", ha avisado.

También Roberto Rodríguez de CC.OO. coincidió con sus compañeros en que "la Xunta hasta ahora no jugó un papel relevante en el conflicto y se está dando cuenta de que está afectando muy negativamente a la sociedad".

"Y es muy importante que entre (la Consellería) el conflicto para mediar", ha considerado para concluir que para ellos "es importante que sea cuanto antes para el bien de los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía".

Las tres centrales sindicales acudieron este lunes a una reunión al Consello Galego de Relacións Laborais en la que la patronal retiró la rebaja salarial del 10% y recordó que necesita saber la cuantía del nuevo concurso para poder negociar con los trabajadores. Las partes han sido citadas a un nuevo encuentro con mediación el jueves 28.

Además, este viernes la Consellería de Sanidade, que ha insistido hasta este martes que se trata de un conflicto entre patronal y trabajadores, ha convocado para este viernes en el Sergas en Santiago a las dos partes a un encuentro con representantes del 061 y de la Gerencia del Servizo Galego de Saúde.

CIG, CC.OO. y UGT mantienen una huelga intermitente de los trabajadores de ambulancias en Galicia que esta semana está en su segundo tramo --del 18 al 24-- y con un tercero fijado del 4 al 10 de marzo, tras lo que pasaría a ser indefinida si no hay acuerdo antes.