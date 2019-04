El Chicle asegura que “forcejeó” con la joven de Boiro “solo” para robarle el móvil y que no intentó meterla en su coche

Publicado 10/04/2019 11:03:03 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', ha asegurado este miércoles que “forcejeó” con una joven en Boiro “sólo” para robarle el teléfono móvil y ha negado que intentase meterle a la fuerza en su coche.

Al igual que lo sostenido en su defensa en el caso Diana Quer, en el que también está acusado, Abuín Gey ha dicho que se encontraba el 25 de diciembre en una calle de Boiro (A Coruña) porque se había desplazado allí para robar gasoil.

Cuando encontró un vehículo que “le interesaba” para robar combustible, ha indicado, aparcó su coche, un Alfa Romeo propiedad de su mujer, y se “acercó” a él. Sin embargo, no logró abrir el depósito del turismo y, cuando volvía de regreso, se topó con la joven “de frente”. “Como necesitaba dinero, le pedí el móvil. Solo fue eso, nada más. Forcejeamos y no me quiso dar el móvil, pero no recuerdo nada más”, ha dicho ante el tribunal.

En todo caso, ha negado, a preguntas de la Fiscalía, que ejerce la acusación, que esperase a la joven a propósito, que la empujase o que intentase meter a la fuerza a la mujer en el vehículo. “Yo la dejé ir”, ha apostillado.