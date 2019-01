Cientos de personas se concentran en Galicia para defender los derechos de la mujer ante la "lluvia de falacias"

Publicado 15/01/2019 20:42:13 CET

Un total de 11 localidades gallegas acogen protestas convocadas tras el pacto político en Andalucía

A CORUÑA/OURENSE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este martes en distintas localidades gallegas para defender los derechos de la mujer y exigir que "no se de ni un paso atrás en la lucha feminista" ante la "lluvia de falacias" de la "ultraderecha".

En A Coruña, unas mil personas según los convocantes, se han concentrado en el Obelisco, en el marco de esta jornada de protesta para "alzar la voz" ante la "amenaza" de Vox tras el pacto político en Andalucía y "en defensa" de los derechos de las mujeres.

"Ni un paso atrás en la lucha feminista", "A las políticas fascistas, respuesta feminista" o "Fuera el machismo de las instituciones" han sido algunas de las proclamas en una concentración que ha contado con la presencia de representantes socialistas, entre ellos el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.

Durante la misma, se han exhibido pancartas de distintos colectivos feministas con lemas como 'Xuntas loitamos' o 'Contra as violencias machistas'. "No estamos todas faltan las asesinadas" han coreado los asistentes en una concentración que ha concluido con la lectura de un manifiesto.

CONCENTRACIÓN EN OURENSE

Por su parte, en Ourense, cientos de personas se han concentrado enfrente del edificio de la Subdelegación del Gobierno para defender los derechos de la mujer y que éstos no se vean cuestionados en un acto convocado por la plataforma 'Ni un paso atrás' ante la "lluvia diaria de falacias" y las prácticas de "falseamiento de la realidad", como ha reconocido la propia asociación.

Varias de las mujeres participantes han leído un documento apoyado por más de 35 asociaciones en defensa del feminismo, sindicatos y partidos políticos, entre los que se encuentran CCOO, PSOE, Izquierda Unida, Ourense en Común, Ganemos o Equo, en el cual han hecho un llamamiento a "tomar conciencia" y "salir a la calle" para "dejar claro que los derechos de la mujer son intocables".

En este sentido, han rechazado los recortes en igualdad y han proclamado que las mujeres no están dispuestas a "quedar mudas" y que "no hay pacto posible con aquellos que defienden las pretensiones de los violentos", en referencia a Vox, partido que "le declaró la guerra a las mujeres". "La igualdad no se vende, es preciso el apoyo de los hombres", han pregonado.

"Es bochornoso que nieguen la realidad cuando solo un 30 por ciento de los casos de violencia machista se denuncian en España y, de un total de las 1,2 millones de denuncias presentadas entre 2009 y 2017, solo 96 resultaron falsas, según datos de la Fiscalía General del Estado", han leído en el documento.

"En 2017, de las 166.260 denuncias por violencia de género, solo dos resultaron no acreditadas. Estos datos hablan solos. Vox pretende revertir o neutralizar la Ley Integral contra la Violencia de Género con otra dirigida a proteger expresamente a los hombres de una violencia femenina que la realidad confirma que no existe más que en casos excepcionales", han asegurado.

LA IGUALDAD "NO SE VENDE"

En esta misma línea, han defendido que la igualdad "no se vende" y que los derechos de las mujeres "no se negocian", a la vez que han rechazado la equiparación de la violencia doméstica con la violencia machista ya que esto supone "negar su carácter estructural y minimizar intolerablemente el casi millar de víctimas mortales que están registradas desde 2003".

"La ultraderecha no quiere alejarse de la ideología patriarcal. Parece que su triunfo dependerá de alejarnos del escenario políticosocial devolviéndonos a las cocinas", ha leído una de las participantes en la concentración multitudinaria.