La CIG denuncia el "aumento de todas las brechas de género" desde la última reforma laboral y llama a movilizarse el 8M

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha presentado este lunes la campaña del 8 de marzo 'Stop Precariedade. Traballo digno e igualdade', y ha esgrimido que se trata de "una precariedad" constatada en el Informe de la situación sociolaboral de las mujeres en Galicia en el año 2023, en el que se ve cómo desde la aprobación de la última reforma laboral "todas las brechas de género se han visto incrementadas".

Tal y como ha trasladado en rueda de prensa la responsable del gabinete de economía de la CIG, Natividade López, han estudiado la situación laboral de las mujeres partiendo de la "situación precaria" que viven en comparación con los hombres e incidiendo en que "ni un mayor nivel de formación, ni las sucesivas reformas laborales consiguen reducir esta situación".

López ha destacado que desde el año 2021 hay un "importante incremento", del 3,6%, en la afiliación de mujeres a la Seguridad Social en el régimen general, aun así, "sorprende" la caída del 6,6% de la filiación del régimen especial de empleada del hogar, donde casi el 97% son mujeres.

Asimismo, también "han aumentado todas las brechas existentes entre hombres y mujeres", comenzando por la contratación indefinida a tiempo completo, donde ha aumentado la brecha en 25 puntos de diferencia en 2023, teniendo las mujeres menos contratos de este tipo.

Lo mismo ocurre al sumar todos los contratos indefinidos, el 70,1% de las mujeres tienen una contratación indefinida, frente al 81,8% de los hombres, por lo que la tasa de temporalidad de las mujeres se sitúa en el 29,9% frente al 18,2% de los hombres.

Esta mayor presencia de la temporalidad y la jornada no completa, ha afirmado la responsable de economía de la CIG, "tiene una incidencia directa en los ingresos". En el año 2022, por primera vez en seis años, ha aumentado la brecha de género en los ingresos brutos anuales, pasando de un 18,6% a un 18,7% y en el 2022 la diferencia de ingresos entre mujeres y hombre subió a 4.519 euros, 281 euros más que en 2021.

AUMENTO DEL SMI

Este aumento de la brecha salarial se produce en un año en el que el Salario Mínimo Interprofesional también ha aumentado, "algo que, en principio, debería beneficiar a las mujeres al ser estas las que ocupan puestos de trabajo con menores ingresos", y que "sólo se explica por la menor cantidad de horas trabajadas por las mujeres, o por el aumento del empleo femenino en actividades con condiciones laborales más precarias".

Además, la Axencia Tributaria, a través del Módulo Salarial, que estima el salario que correspondería en el caso de trabajar durante todo el año a jornada completa la brecha se reduce del 18,7% de los ingresos al 8,1 %, 10 puntos que se deben a las condiciones laborales precarias de las mujeres.

Natividade López ha destacado a su vez la relación entre la mayor tasa de feminización y la creciente brecha de género, con la excepción de la rama de los servicios sociales, un sector con mucho personal funcionario que presenta condiciones "de entrada igualitarias".

Como resultado, la mayor presencia de mujeres se encuentra en los tramos de menores ingresos. El 40,2% de las mujeres obtuvieron ingresos inferiores al SIM y cerca de 100.000 mujeres no llegaron a tener unos ingresos medios brutos anuales de 3.012 euros, y otras 108.931 no alcanzaron los 10.712 euros brutos anuales, algo que "no corrige ni la edad", pues en los primeros años de vida laboral ya comienza la brecha y a medida que aumenta la edad las diferencias también lo hacen.

Por otro lado, el 75,7% de los asalariados a jornada parcial en Galicia son mujeres, "no porque no quieran, sino porque no encuentran tiempo completo o tienen que responsabilizarse de los cuidados", lo que, junto con la reforma de las pensiones, tiene consecuencias a la hora de la jubilación y eleva la brecha de género de las pensiones, en el 2023, al 33,6%.

'STOP PRECARIEDADE'

Ante esta situación, la secretaria das Mulleres de la CIG, Nicolasa Castro, ha denunciado que la reforma laboral de 2021 "ha agravado más la brecha salarial de género", que los trabajos temporales y parciales "siguen siendo desempeñados mayoritariamente por mujeres" y que "los planes de igualdad no son útiles para detener los abusos contra las trabajadoras".

También ha destacado que la incorporación de la mujer al trabajo no ha venido acompañado por un cambio en el modelo social "donde sean las instituciones públicas las encargadas de los cuidados, o que estos sean repartidos equitativamente entre adultos, sin importar el género".

MOVILIZACIONES 8M

Además, Castro ha llamado a todas las trabajadoras, también a las que "trabajan gratis" y a las desempleadas a participar en las concentraciones convocadas por la CIG para el 8 de marzo, porque "las trabajadoras gallegas ya no aguantan ser seres humanos de segunda, exigen condiciones de trabajo y salarios dignos, jubilación digna, conciliación de la vida familiar y laboral y servicios públicos de calidad".

Las movilizaciones previstas serán a las 11,30 en A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vigo, A Guarda, Cangas y Vilagarcía; a las 12,00 en Ourense; a las 12,30 en As Pontes; y en Burela a las 11,00.