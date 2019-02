La CIG no acudirá a la reunión de "diálogo social" con la Xunta para no "legitimar" al Gobierno gallego

Publicado 15/02/2019 13:20:03 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, ha anunciado este viernes que la central sindical no acudirá a la reunión de "diálogo social" convocada por la Xunta para el próximo lunes, día 18 de febrero, ya que, a su juicio, "no se dan las condiciones necesarias", por lo que la CIG "no legitimará las políticas del Partido Popular a través del diálogo social".

Según ha asegurado la CIG en un comunicado, Carril ha destacado que no existen "actuaciones por parte del Gobierno que generen un contexto de interlocución con credibilidad y confianza para afrontar la difícil situación de Galicia".

Además, el secretario xeral ha subrayado que "no es cierto" que se le solicitase a la CIG con anterioridad a esta convocatoria ninguna "disposición a iniciar un nuevo diálogo". Asimismo, ha señalado que "no se sabe cuáles son los asuntos que pretende abordar el Gobierno".

Para Carril, Galicia "está sumida en una auténtica situación de emergencia nacional y social" como consecuencia, a su juicio, de la aplicación de "duras políticas económicas, laborales y sociales aprobadas por los sucesivos Gobiernos españoles".

El secretario xeral ha afirmado que "no acredita en el llamado diálogo social una solución para esta situación" por lo que entiende que "es una expresión simplificada y anuladora de las necesarias relaciones institucionales", que se utilizan de forma "perversa" con la intención de "transmitir al conjunto de la sociedad falsas expectativas de solución a los problemas".

"No queremos legitimar esta forma de gobernar ni las políticas que de ella derivan", ha señalado la CIG, y ha añadido que "seguirá apostando por el diálogo y los acuerdos, por la existencia de relaciones entre las Organizaciones Sindicales, Patronales y Gobiernos".

"FRAUDULENTAS POSTURAS REIVINDICATIVAS"

Por su parte, Carril ha calificado de "fraudulenta" la posición reivindicativa en la que, a su juicio, se sitúa el Gobierno de la Xunta cara el Gobierno de Madrid. "No tienen voluntad real de hacer ninguna mudanza real", ha asegurado.

"Más bien al contrario, ausentándose de gobernar, de ejercer sus competencias y de permanecer pasivos, mientras las decisiones de Madrid y Bruxelas impactan duramente en nuestro país", ha añadido Carril.

Además, ha subrayado "el crecimiento de la desprotección social" como consecuencia "de la aprobación y aplicación de duras políticas a favor del gran capital y de los fondos de inversión".

Carril ha denunciado, también, las nuevas realidades del mundo del trabajo que "están fomentando el empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora" y ahondan la "perpetuación de las desigualdades de género".

Para Carril, los presupuestos de la Xunta aprobados en estos últimos años "evidencian que este Gobierno no está por tomar iniciativas a favor del desarrollo económico y social" ni por "garantizar el derecho a poder vivir y trabajar dignamente en Galicia".