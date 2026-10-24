Cinco personas heridas en una colisión lateral entre dos coches en Nigrán (Pontevedra)

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PONTEVEDRA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas en una colisión lateral entre dos coches en Nigrán (Pontevedra), por la que han necesitado recibir asistencia sanitaria, según la información proporcionada por el 112 Galicia.

La central de emergencias recibió el aviso a las 11.15 horas a través del sistema de llamada 'E-Call'. La colisión se produjo en un tramo de la PO-552 que cruza el núcleo urbano y provocó que los dos vehículos quedasen ocupando la vía.

Hasta el lugar acudió la Policía Local y el personal sanitario del 061, que tuvo que atender a las cinco personas que resultaron heridas en el accidente.