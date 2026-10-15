El cine palestino repite como protagonista del festival Amal en Santiago con cinco títulos que demuestran su "calidad"

El director de la Semana de Cine Euroárabe Amal, Ghaleb Jaber Martínez, y la concejala de Capital Cultural de Santiago, Míriam Louzao, a 15 de octubre de 2026. - SEMANA DE CINE EUROÁRABE AMAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palestina repite como protagonista de la Semana de Cine Euroárabe Amal, que celebrará en Santiago su 24ª edición entre el 26 y 30 de octubre con cinco títulos que buscan reflejar la "gravedad" del genocidio palestino y a su vez se revelan como una muestra de la "calidad" con la que cuenta su cinematografía, en palabras del director del certamen, Ghaleb Jaber Martínez.

"Esta no será la última edición de Amal, pero sí posiblemente la última tal y como la conocemos", ha anticipado su director, que ha aducido a que el ciclo cinematográfico se enfrenta a "una reflexión profunda dentro de su papel dentro de la ciudad". "Los tiempos cambian y muchas veces tenemos que adaptarnos a ellos", ha explicado, sin dar detalles de la forma que adoptará próximamente.

Bajo el lema 'Existir e resistir', el ciclo cinematográfico busca, en esta ocasión, ampliar los "focos" existentes sobre la realidad palestina más allá de la Franja de Gaza. "En Cisjordania se está cometiendo una limpieza étnica silenciosa, de la que somos conscientes a través de compañeros que tenemos en el terreno", ha constatado.

En concreto, se refiere a la aldea de Taybeh, una población de Cisjordania cuya realidad conocen a través de un representante de la Iglesia católica allí, el padre Bashar Fawadleh, que "semana a semana" les relata cómo "los colonos están haciendo un proceso de expulsión en este pequeño enclave".

La intención es que parte de lo recaudado con Amal sea destinado a esta población, además de a otras organizaciones que trabajan por la causa palestina. Las entradas, que aún no han salido a la venta, tendrán un coste de 3 euros. Todas las proyecciones se realizarán en el Teatro Principal y, salvo la sesión inaugural, serán a las 21.00 horas.

CINCO PELÍCULAS, DOS COLOQUIOS

'La voz de Hind Rajab' (Kaouther Ben Hania, 2025) será la película que inaugure esta edición de Amal el lunes 26 de octubre a las 20.00 horas. Ganadora del León de Plata en Venecia y nominada al Óscar, cuenta la historia real de Hind Rajab, una niña de seis años que quedó atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza. La proyección contará con la presencia del actor protagonista, Motaz Malhees.

El martes le seguirá 'Todos somos Gaza' (Hernán Zin, 2025), documental que sirve como continuación de 'Nacido en Gaza' (2014). La cinta documenta cronológicamente la violencia ejercida contra la población civil desde el 7 de octubre de 2023 y, dentro de su relato, vuelve a las vidas de los protagonistas de su predecesora.

El miércoles será el turno de 'Palestine 36' (Annemarie Jacir, 2025), cuya proyección también contará con un coloquio con su actor protagonista, Karim Anaya. El broche al festival lo pondrán otras dos ficciones, 'Érase una vez en Gaza' (Tarzan Nasser y Arab Nasser, 2025) y 'Todo lo que fuimos' (Cherien Dabis, 2025), que se podrán ver el jueves y el viernes, respectivamente.