El Círculo de Empresarios alerta sobre la "insoportable inseguridad jurídica" que crean los avisos de reforma laboral

La asociación entrega a Roberto Verino su Medalla de Oro como "precursor y visionario" con una carrera "de más de 40 años"



VIGO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios de Galicia ha celebrado este viernes una cena de celebración de su XXXI aniversario, durante la cual su presidente, Manuel Rodríguez, ha alertado sobre la "insoportable inseguridad jurídica" que crean los "avisos y contraavisos de nuevas reformas laborales, fiscales y de todo tipo".

En su discurso, Rodríguez ha indicado que los empresarios "llevan muy mal que se confunda lo urgente con lo importante". "Y en estos años, en el contexto doméstico, con una inflación preocupante, hemos visto como lo que para unos pocos era importante primaba sobre lo urgente", ha indicado, aludiendo a "ciertos movimientos políticos insolidarios" que "pueden terminar imponiendo sus pretensiones sobre el interés general de un país".

"Se avecinan tiempos de incertidumbre para muchas comunidades, entre las que está Galicia", ha añadido el presidente del Círculo, para referirse después a las conexiones ferroviarias, adelantando la intención de la asociación de invitar a un almuerzo-coloquio al comisionado para el corredor atlántico.

"Parece que siguen pintando bastos para la conexión directa entre Vigo y Ourense, como siguen pintando bastos para el corredor atlántico, que ahora parece que va a ir avanzando a rebufo del corredor mediterráneo", ha lamentado Rodríguez, según recoge el Círculo en un comunicado.

Todo ello después de la polémica surgida esta semana, cuando el comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Sebastián Ruiz, pidió a los empresarios gallegos que "se pongan las pilas" si quieren una autopista ferroviaria.

Al respecto, el presidente de la asociación ha puesto sobre la mesa el compromiso de Portugal de construir el AVE hasta la frontera con Galicia para 2030. "¿Estaremos nosotros también en la frontera en 2030?", se ha preguntado.

Rodríguez, que apeló finalmente a la necesidad de actuar para evitar la despoblación rural, llamó a la lealtad y a la colaboración institucional. "Estamos todos en el mismo barco. Ciudadanos, empresarios, administraciones, instituciones. El enemigo, el adversario o el contrincante es otro, está fuera", ha sentenciado.

ROBERTO VERINO

Este viernes, el Círculo de Empresarios también ha aprovechado la ocasión para entregar su Medalla de Oro al diseñador gallego Roberto Verino, un "precursor y gran visionario" con "más de 40 años" de carrera en el mundo de la moda.

"De Roberto Verino salta a la vista su orgullo de pertenencia, su orgullo de niño de pueblo, que pasea por el mundo presumiendo de un apodo que convirtió en apellido para hacer universal su localidad de origen, Verín (Ourense). Y, con ello, el nombre de Galicia", ha reivindicado Manuel Rodríguez durante el acto, llevado a cabo en la sede del Círculo ante más de 150 personas.

Para él, Verino tiene "la visión estratégica de los grandes empresarios", aludiendo a los criterios de sostenibilidad que han primado en la actividad del diseñador ourensano desde sus inicios.

En su discurso, el propio Verino ha agradecido el galardón, asegurando que "se siente más cómodo siendo creativo que empresario". "A mí la empresa me duele en el alma y me desvela, pero os recomiendo que os rodeéis de personas que os ayuden a trazar su hoja de ruta. Yo tengo a Dora Casal, pero es de las mejoras cosas que he hecho para ayudarme a liderar", ha reivindicado, refiriéndose a la directora ejecutiva de la firma.

Verino también ha hablado de la importancia de establecer vías de cooperación entre Vigo y Ourense, destacando la importancia de la aceleradora de innovación Viatextil de la Zona Franca de Vigo, la cual "le ayudó a conocer qué era esta entidad desconocida", insistiendo en la necesidad de crear sinergias empresariales.

"Ahora que no nos escucha nadie, si queréis podemos llamarle corredor interior, pero tiene que crearse un canal empresarial, general más vías de cooperación empresarial entre Vigo y Ourense", ha reivindicado en el evento, al que también han asistido, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Precisamente Rueda también ha intervenido en el acto, destacando al sector de la moda como motor de la economía gallega e impulsor de la reputación nacional e internacional de la Comunidad.