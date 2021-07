El Colegio de Médicos de Pontevedra denuncia por vía penal a los dirigentes de las dos áreas sanitarias de la provincia

Espera que "se depuren responsabilidades de los perjuicios que pudieran tener los colegiados y los pacientes" por la "sobrecarga"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Pontevedra ha denunciado por la vía penal a los dirigentes de las dos áreas sanitarias de esta provincia con el objetivo de que "se depuren responsabilidades de los perjuicios que pudieran tener los colegiados y los pacientes" por la "sobrecarga" asistencial.

A través de un comunicado de prensa, la entidad colegial ha explicado que por diversas instancias, sus colegiados "acudieron repetidamente a las autoridades sanitarias y colegiales exponiendo razonadamente los motivos de diversas quejas, así como las circunstancias de la sobrecarga profesional a las que se veían sometidos".

Según avisaron, "no solamente representaba un riesgo personal para el médico de caer enfermo por el sobresfuerzo permanente, sino para los propios pacientes, a cuya atención no podía dedicar el tiempo necesario ni la reflexión diagnóstica precisa". Además, destacaron que "no tienen posibilidad de lograr la correcta atención de todos los pacientes que se incluyen en las agendas de una jornada". "Todo esto les priva de una asistencia que, en muchos casos, podría ser decisiva para evitar riesgos de gravedad", añade.

La entidad colegial pontevedresa explica que "estas circunstancias se pusieron en conocimiento de las diferentes autoridades sanitarias, pero, lamentablemente, por la Administración se continúa con un ominoso silencio y no se adoptan medidas mínimamente eficaces para siquiera paliar las disfunciones más groseras".

"Todas estas circunstancias están agravadas en cuanto a que la actual pandemia de Covid-19 sigue poniendo en primera línea de combate, para hacer frente a la misma, a la Atención Primaria y múltiples servicios hospitalarios", subraya la entidad.

De este modo, considera que "se abre una situación especialmente grave por el riesgo pandémico". "No es preciso en este momento que detallemos cómo la inacción administrativa denunciada pudiera dar lugar a diferentes delitos, lo mismo que la irregular exigencia de sobreesfuerzos profesionales a los médicos pudiera resultar también aquejada de ilicitud penal, como infracciones de la ley de riesgos laborales, tal y como está denunciado por los sindicatos", expone el colegio pontevedrés.

A todo ello suma "los perjuicios o lesiones que puedan sufrir los propios pacientes que, con independencia de lo anterior, podría dar lugar también a denuncias". Por ello, el Colegio de Médicos de Pontevedra destaca "la exigencia deontológica de intentar lo mejor para la salud de los pacientes".

"Este alto nivel deontológico no puede encubrir ni amparar la desidia administrativa en revertir una situación de abandono, ni el hecho de que ello tenga implicaciones delictivas que deben elucidarse", argumenta.

ADMITIDA A TRÁMITE

Por todo ello, este Colegio de Médicos ha interpuesto una demanda vía penal, que ya ha sido admitida a trámite por juzgados de Pontevedra y Vigo, asegura, contra los dirigentes de las áreas sanitarias de Pontevedra y Vigo, "con el fin de que se depuren responsabilidades de los perjuicios que pudieran tener los colegiados y, sobre todo", concluye, los pacientes.

Al respecto, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, ha manifestado a Europa Press que esta decisión se ha adoptado tras "muchas quejas de usuarios y profesionales" en el marco de una "situación desesperada". Además, ha lamentado que la Administración sanitaria gallega "da buenas palabras y no soluciones".

En relación a si esta denuncia se ha abordado con las otras entidades colegiales provincial, el doctor Rodríguez Piñeiro ha aclarado que "no se habló" con ellos hasta la fecha. "Fue una iniciativa del de Pontevedra", ha afirmado, para recordar que la denuncia se produce, asimismo, después de que esta semana el alcalde de Sanxenxo, el popular Telmo Martín, criticase a los médicos del centro de salud de la localidad en el pleno municipal.

"Es inaudito y para un colmo es un político adscrito al partido del gobierno, que no ha salido a desmentirlo". "Parece que están de acuerdo", critica. De hecho, el Consello Galego de Colexios Médicos ha lamentado las declaraciones de ese dirigente popular sobre la labor de los profesionales sanitarios.

SITUACIÓN "DIFÍCIL Y PRECARIA"

Preguntado sobre si el Colegio de Médicos de Ourense se sumará a esta denuncia, su presidente, José Luis Jiménez, ha asegurado a Europa Press que hasta la fecha no apuestan por entrar por la vía penal, pero lo analizarán en una próxima junta directiva extraordinaria.

El doctor Jiménez ha incidido en que "las vías son la razón y en convencer a la Consellería (de Sanidade) de las cosas que tienen que hacer", al tiempo que ha reprochado que llevan "años" con sus denuncias sobre necesidad de recursos y cambios organizativos.

"La situación actual en Atención Primaria y en los hospitales está más difícil y precaria que nunca", ha advertido José Luis Jiménez, quien ha insistido en que las "plantillas son insuficientes", agravado por las jubilaciones de compañeros y al incremento de la demanda en el contexto de pandemia actual por la Covid.

"Tenemos que darle un poco de margen a los profesionales porque estamos cayendo", ha sostenido, en relación a las bajas por la sobrecarga. Por ello, reclama a los dirigentes que "todo lo que puedan hacer, que lo hagan ya", en especial aspectos anunciados como establecer un filtro para configurar la agenda de los centros sanitarios o descargar de las labores burocráticas a los médicos. Por ello, apuesta por "negociar y seguir apretando a quien toca y decir la verdad".

En esta línea, el presidente del Colegio de Médicos de Lugo, Manuel Boquete, ha ratificado la "postura común" de las cuatro entidades provinciales de rechazo a las manifestaciones del alcalde de Sanxenxo en relación a la labor de los médicos de su localidad a los que "culpa" en parte del problema en la asistencia.

Asimismo, ha asegurado que han abordado con la Consellería los problemas que afrontan los profesionales sanitarios. "La situación podía llegar a ser insoportable", ha avisado.

Y sobre la denuncia por la vía penal presentada por el colegio pontevedrés, el doctor Boquete ha manifestado que en el seno del Consello Galego de Colexios Médicos "no se ha hablado de esto", un tema que, ha puntualizado, en su entidad tendrá que "pasar por junta directiva".

FALTA DE ENFERMERAS

Por su parte, el colectivo de Enfermeiras Eventuais en Loita ha reiterado la "precariedad laboral" del colectivo de enfermería e incidido en que "la vocación no implica permitir sumisión ni precarización laboral, ni antes, ni durante la pandemia".

Por ello, aclara que la falta de enfermeras para cubrir las necesidades "ya no son sólo estivales, sino asistencias derivadas de la propia pandemia". "La falta de personal no se debe a que las enfermeras no queramos trabajar, sino a que no accedemos a la precarización laboral del Sergas, unas huyendo a otras comunidades, otros escogiendo la sanidad privada con la esperanza de tener unas condiciones de trabajo más dignas". "Cuidemos a quien cuida", reclama este colectivo.