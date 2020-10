El comité de Alcoa pide "acelerar" la intervención, mientras Xunta y Gobierno trabajan "en todas las alternativas"

Los trabajadores llaman a las administraciones a "no esperar a que Alcoa consume" los despidos

LUGO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de Alcoa ha pedido este martes a Gobierno y Xunta que "aceleren trámites" para la intervención de la planta de San Cibrao, después de frustrarse la venta a Liberty House.

Tras la reunión telemática de la mesa multilateral, en la que han participado representantes de los trabajadores, Xunta y Ministerio de Industria, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha lamentado de que "de momento" no hay "solución al problema".

"Hoy esperábamos todos noticias de mucho más calado, de momento parece ser que el Gobierno está esperando a ver cómo se mueve Alcoa para tomar una decisión", explica.

Por ello, asegura que se necesita "mucha más concreción de calendarios" para la intervención ante el plazo que tiene la multinacional estadounidense hasta "el día 13" para ejecutar el despido colectivo que afectaría a más de 500 trabajadores.

Así, emplaza a las administraciones a que apuren las gestiones con "los servicios jurídicos en Europa y España" ante el riesgo de despido existente. Además, llama a Xunta y Gobierno a que "signa empujando" y que "no se dobleguen ante la multinacional", porque están "obligados a cumplir su palabra de no parar ni un minuto las cubas".

Demanda a las administraciones que actúen y "no esperar a que Alcoa consume" los despidos, "que ataquen antes el problema y se anticipen a las actuaciones con esa preparación de la intervención". "Hasta que no tengamos concreciones por escrito no tenemos nada", ha sentenciado.

"SEGUIR LUCHANDO"

Zan explica que se prevé una nueva reunión de la mesa multilateral el martes o miércoles de la próxima semana, que se puede anticipar si Alcoa toma una decisión antes sobre el despido colectivo.

Mientras los trabajadores siguen en huelga, el comité emplaza

"a seguir luchando". "Es lo que nos queda, queda una semana hasta el día 13". "Tenemos que seguir empujando, no nos queda otro remedio", apostilla en unos "días duros" a la espera del ERE.

POSTURA DE XUNTA Y GOBIERNO

Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha subrayado que Xunta y Gobierno están "trabajando en todas las alternativas posibles" y "en dar una respuesta" a la situación de Alcoa, "que será administrativa, laboral, judicial, para defender los puestos de trabajo".

Por ello, garantiza el "máximo compromiso" del Ejecutivo gallego con los trabajadores, al tiempo que apela a una "respuesta coordinada" con el Gobierno de España y empleados.

Asimismo, el secretario general de Industria y Pyme, Raül

Blanco, ha explicado que van a "extremar la vigilancia" sobre Alcoa y le exigirán que justifique el cumplimento de la legislación laboral y medioambiental.

"En caso de que existan evidencias de algún tipo de incumplimiento, se le pedirá que devuelva todas las ayudas públicas recibidas", asegura el Ministerio. En la reunión Blanco ha manifestado que los próximos días serán "decisivos", mientras llama a mantener la unidad de acción para conseguir el mejor desenlace.

Previamente, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha expuesto en el Senado que "el Gobierno sigue comprometido con el futuro de la factoría de Alcoa en A Mariña". "Estamos analizando en estos momentos todos los instrumentos disponibles dentro del ordenamiento jurídico y del marco de la Comisión Europea para garantizar un futuro industrial", ha afirmado.