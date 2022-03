La concesionaria de la ORA de Santiago hasta 2018 deberá pagar 743.000 euros por los parquímetros al Ayuntamiento

La empresa le reclamaba casi un millón de euros al consistorio municipal cuando Compostela Aberta realizó la municipalización del servicio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santiago ha emitido una sentencia en la que señala que los parquímetros de la ORA son del Ayuntamiento y no de Setex Aparki, la concesionaria del servicio hasta 2018 que reclamaba al consistorio compostelano casi un millón de euros por ellos y ahora deberá abonar 743.000 euros a las arcas públicas.

En 2018, el Ayuntamiento de Santiago, en aquel momento gobernado por Compostela Aberta, aprobó la remunicipalización de la ORA tras un proceso de dos años que había comenzado en septiembre de 2015, con una sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que había anulado el concurso público de 2012 en el que Setex Aparki se había hecho con el servicio.

La empresa municipal Tussa asumió el servicio de la ORA y Setex llevó a los tribunales al Ayuntamiento por, entre otras cosas, la titularidad de los parquímetros de la ciudad y le demandaba casi un millón de euros.

Ahora, la sentencia de la que ha dado cuenta la junta de gobierno esta semana, ha dictaminado que será la empresa la que tenga que abonar casi 750.000 euros al Ayuntamiento. Entre otras cuestiones, señala que los parquímetros que Setex había instalado en el año 2012, cuando había asumido la gestión del servicio con un contrato que acabó anulado judicialmente en 2015, son de propiedad municipal y no de la empresa, ya que formaban parte de una mejora que Setex ofertó en el concurso.

Además, la compañía había exigido el pago de las tasas no percibidas por la retirada y depósito de vehículos en ese periodo y entendía también que no solo no debería pagar la cuantía que le reclamaba el Ayuntamiento por el canon del servicio, sino que este debía devolverle lo abonado de diciembre del 2014 a febrero del 2016.

Frente a estas reclamaciones, la sentencia reconoce el derecho del consistorio municipal a reclamar el canon por cada plaza de ORA, que la empresa no había abonado. Así, en total, el Ayuntamiento reclamará 743.340 euros: 472.994 del canon y 234.618 de intereses, además de otros 35.728 que recogía también la liquidación.

Tras esta resolución, el alcalde Xosé Sánchez Bugallo ha declarado que se trata de una sentencia "claramente favorable" a los intereses del Ayuntamiento de Santiago.

SATISFACCIÓN Y CRÍTICAS DE COMPOSTELA ABERTA

Por su parte, Compostela Aberta también ha mostrado su satisfacción por esta sentencia y ha señalado que "vuelve a demostrar que el gobierno de CA hizo bien las cosas".

En una nota de prensa, la portavoz de Compostela Aberta ha criticado que el propio Sánchez Bugallo "utilizó" está cuestión durante la campaña electoral hablando de que era "una auténtica bomba de relojería" que le pasaría factura al Ayuntamiento y ahora "la factura será a cobrar y no a pagar".

Asimismo, ha reivindicado el trabajo del anterior Ejecutivo con Martiño Noriega al frente con respecto al proceso de municipalización de la ORA. Marta Lois ha recordado que en su momento se habían anunciado tres recursos: del Gobierno del Estado, de la empresa Setex Aparki y del abogado Carlos Abal. Finalmente "los tres han desistido de sus procedimientos judiciales", ha expuesto con satisfacción.

Marta Lois también ha instado al alcalde compostelano a "dejar de hablar de pérdidas millonarias" del proceso de municipalización, que "finalmente" parece que non van existir, y a "asumir" que ahora tiene la responsabilidad de gestionar el servicio, no solo en "términos económicos", sino también como herramienta para mejorar la movilidad en Compostela.