Conde y Ana Vázquez repiten de 1 del PP en Lugo y Ourense y Comesaña, exconselleiro de Feijóo, encabeza Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cerrado sus cabezas de lista en Galicia y los ha hecho públicos este martes: junto a Miguel Tellado, secretario general del partido y quien ya había sido confirmado como cabeza de cartel por A Coruña, repetirán Francisco Conde por Lugo y Ana Vázquez, en el foco en las últimas semanas por el episodio del gas pimienta en el Congreso, por Ourense.

La principal novedad en los cabezas de lista gallegos del PP llega en la provincia de Pontevedra, donde Julio García Comesaña, quien fuera conselleiro de Sanidade con Alberto Núñez Feijóo, y ejercía ahora de secretario en la Mesa del Parlamento de Galicia, ocupará el puesto 1 de la candidatura a la Cámara baja.

"Todos ellos trabajarán sin descanso para que Galicia sea el motor de cambio que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España", ha trasladado el PPdeG.