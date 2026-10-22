Condenado a 15 meses de cárcel un hombre por amenazar con hacha, pistola y motosierra a sus vecinos en Cenlle (Ourense)

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha condenado a un año y tres meses de cárcel a un hombre por un delito continuado de amenazas tras "atemorizar" en varias ocasiones a sus vecinos en el municipio ourensano de Cenlle, llegando a portar consigo un hacha, una motosierra y una pistola.

Asimismo, el hombre ha sido condenado a la pena de prohibición de entrada al bar en el que se produjeron la mayor parte de los hechos, y de prohibición de aproximarse a menos de 150 metros y comunicarse con las víctimas durante tres años.

Con todo, la jueza ha suspendido la pena de prisión, a cambio de que el enjuiciado no cometa ningún delito en los próximos dos años, realice tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad y respete la prohibición de entrada al local y de aproximación o comunicación con los perjudicados.

LOS HECHOS

Según se recoge en la sentencia, entre el 25 de enero y el 11 de febrero de 2025, el acusado "atemorizó" a varios vecinos de Cenlle (Ourense), amenazando con matarlos y llegando a exhibir en algunas ocasiones "armas y otros instrumentos peligrosos".

En concreto, el 25 de enero sobre las 15.00 horas, en el exterior de un bar de la zona, el condenado le mostró una bala en la mano a uno de los vecinos diciéndole que la bala tenía "su nombre" y que era "para él, para su cabeza".

Asimismo, el 30 de enero a la misma hora, el condenado entró al mismo local portando un hacha en su mano derecha y una piqueta en la izquierda y amenazó al dueño del establecimiento y a su hijo manifestándoles que "los iba a matar" y profiriendo insultos como "hijos de puta".

En esta línea, el 3 de febrero, sobre las 15.00 horas, cuando una de las víctimas se encontraba en el interior de su vivienda, observó cómo el acusado la apuntaba con una pistola "y hacía el ademán de disparar".

Así, el 7 de febrero alrededor de las 10.00 horas, el procesado se presentó de nuevo en el mismo bar, portando esta vez una motosierra, la cual encendió y levantó mientras amenazaba de muerte a tres de los presentes.

Finalmente, el 11 de febrero sobre las 9.45 horas, en este mismo local, el encausado amenazó nuevamente de muerte a dos vecinos, procediendo, en este caso, a mostrar su pene.