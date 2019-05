Condenado en Ourense a dos años de prisión por provocar seis incendios forestales

Publicado 23/05/2019 15:42:48 CET

El tribunal suspende la pena de cárcel a condición de que siga un tratamiento de deshabituación del alcohol y posteriormente cumpla dos años de libertad vigilada

R.G.G. , de 44 años y sin antecedentes penales, ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión por provocar seis incendios forestales durante el verano de 2017 en el municipio de Maceda. La ejecución de la pena ha sido suspendida con la condición de que siga un tratamiento de deshabituación del alcohol y se someta a dos años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.

Las partes, Ministerio Fiscal, acusación particular y defensa, han llegado a un acuerdo al considerar que el acusado padece desde el punto de vista psiquiátrico un diagnóstico dual vinculado al alcoholismo y al inicio de la abstinencia que limita sus capacidades intelectivas y volitivas en la actualidad y en el momento de los hechos.

En un primer momento, la fiscal en su escrito de acusación lo culpaba de provocar nueve incendios durante el verano de 2017, finalmente este jueves ha retirado la calificación a los tres incendios producidos el día 1 de agosto de 2017.

Además, deberá pagar una multa de dos euros diarios durante quince meses y hacerse cargo de la responsabilidad civil por los gastos de extinción de los incendios y daños ocasionados. Por esto último, la indemnización al Servicio de Extinción de Incendios asciende a casi 1.800 euros. Asimismo, la Fiscal le ha solicitado una rehabilitación especial en cuanto al ejercicio de tareas relacionadas con el monte.

"ACUERDO SUMAMENTE BENEFICIOSO"

Su abogado, Alejandro Zulueta Sánchez, ha entendido que "se trata de un acuerdo sumamente beneficioso para el acusado toda vez que no tiene que entrar en prisión y, además, va a seguir en tratamiento", a pesar de no conseguir la absolución buscada.

"A nivel de justicia entendemos que es lo mejor para nuestro cliente y, al igual que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, coincidimos en señalar que el ingreso en prisión no le hubiera beneficiado en absoluto. Entendemos que el objetivo de la justicia es reintegrar a las personas y no sólo el mero castigo", ha concluido.