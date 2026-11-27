Archivo - Imagen del mosquito tigre. - AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha confirmado la presencia del mosquito tigre en 22 ayuntamientos gallegos, tras los resultados de los muestreos realizados durante 2026.

Esta fue una de las cuestiones abordadas este jueves en el tercer y último Comité Técnico Interdepartamental del Mosquito Tigre de este año, convocado por la Dirección General de Salud Pública.

Durante la reunión, los entomólogos de la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec) expusieron los resultados de los muestreos realizados a lo largo de este año, en las que se obtuvieron resultados positivos en 19 ayuntamientos.

La presencia del vector se confirmó por primera vez en diez de ellos: A Coruña, As Neves, Baiona, Marín, Mondariz, Mondariz-Balneario, Pazos de Borbén, Pontevedra, Soutomaior y Tomiño.

Estos ayuntamientos se suman a los 12 en los que ya se había confirmado la presencia de la especie: Bueu, Cangas do Morrazo, Moaña, Mos, O Porriño, Poio, Ponteareas, Redondela, Salvaterra de Miño, Tui, Vigo y Vilaboa.