El congreso del PP de Ferrol será el día 22, aunque el partido ya da por hecho que Rey Varela luchará por la Alcaldía

Publicado 05/09/2018 20:05:35 CET

El conselleiro evita reconocer expresamente que será candidato, pero avanza que cuando diga qué va a hacer en un acto de partido "no va a sorprender"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo, ha anunciado este miércoles la celebración en fechas próximas de los congresos locales de Ferrol --el día 22 de septiembre-- y San Sadurniño --el 10 de octubre--, así como la constitución de la nueva gestora municipal de Oleiros, que estará presidida por Jesús María Fernández Rosende.

El PP de Ferrol está presidido actualmente por el exregidor de la ciudad y actual conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela. A falta de ratificar si vuelve a presentarse al proceso interno que ahora se activa, en el partido se da por hecho que será él quien pelee por la Alcaldía. En el PPdeG lo habitual es que el presidente local sea el aspirante en las municipales.

Este miércoles en Ferrol, ante las preguntas de los medios de comunicación sobre su posible regreso a la ciudad como candidato, Rey Varela ha evitado confirmarlo de forma explícita, pero ha dado a entender que su decisión, cuando la comunique, no sorprenderá.

"Si me preguntan donde quiero estar, mi respuesta es que sí, que lo sé desde hace tiempo, pero si lo que me preguntan es si se lo voy a decir ahora, la respuesta es que no", ha manifestado, antes de añadir: "Cuando lo diga, en un acto de partido, no le va a sorprender".

"Si la pregunta es si agradezco ser en este momento un referente para muchos ferrolanos, donde muchos esperaban más del gobierno municipal, la respuesta es que sí, ya que agradezco ser un referente, pero sé muy bien la importancia de la respuesta, el compromiso y el momento en el que hacer público ese compromiso, de acuerdo con un proceso democrático", ha indicado.

PENDIENTES DE LA REMODELACIÓN

La salida de Rey Varela, al igual que la de la conselleira Beatriz Mato para concurrir como aspirante electoral en A Coruña, obliga al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a acometer una remodelación de su Ejecutivo.

Los partidos de la oposición han agudizado sus críticas por el hecho de que, aunque no son candidatos formalmente, Mato y Rey Varela "mezclen" sus papeles en política local y autonómica.

Así las cosas, dentro de las filas del PPdeG se espera que el recambio se realice de forma "más o menos inminente". Su calado --podría hacer más cambios o esperar hasta las municipales-- y fecha exacta depende exclusivamente de Feijóo.

La previsión de los populares es ir presentando a sus candidatos de forma escalonada.

"BUENOS EQUIPOS"

En la reunión del comité ejecutivo del PP provincial, que ha aprobado la celebración de estos congresos y la nueva gestora de Oleiros, Calvo ha defendido que, al margen de los cabeza de lista de cada municipio, "lo importante" para ganar las municipales es "contar con buenos equipos" en todos los municipios.

También ha aprovechado para criticar la gestión "de las mareas de Podemos". "Son capaces de dejar A Coruña sin fondos para la intermodal, no leer ni siquiera lo que firman para quitarse multas como sucedió en Santiago, o de sumergir a Ferrol en una crisis institucional sin precedentes", ha apostillado.

El dirigente popular también ha advertido que las "políticas de gestos" del PSOE "duran lo que duran" y ha cargado contra un Pedro Sánchez "más pendiente de contentar a sus socios de gobierno, de viajar en el Falcon y de colocar a su mujer que de gestionar los intereses de los ciudadanos".