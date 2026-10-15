El conjunto de la demarcación Galicia-Costa, declarado en situación de sequía prolongada

Archivo - Un hombre camina junto al Rio Miño, a 27 de julio de 2022, en Lugo, Galicia, (España). La costa gallega lleva en prealerta por sequía meteorológica desde el pasado 7 de febrero. Además, los embalses españoles están al 45,3% de su capacidad; es d - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha declarado en situación de sequía prolongada el conjunto de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa tras analizar la evolución de los últimos indicadores de sequía y ante un escenario de reducción de las precipitaciones sostenido en el tiempo.

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que se trata de una medida prevista en el Plan especial de sequía aprobado en 2022, que ya se aplicó en la totalidad de la cuenca en julio de ese mismo año y que no implica por sí misma restricciones.

De hecho, a efectos prácticos las limitaciones y posibles medidas de ahorro sobre los abastecimientos municipales afectados seguirán dependiendo de la fase de escasez en la que se encuentre cada sistema (es decir, prealerta o alerta) y no de la propia declaración de la sequía prolongada, concebida para constatar una disminución sostenida de las precipitaciones respecto de los niveles habituales.

La Oficina Técnica da Seca celebrada este jueves --presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández junto a otros cargos del organismo hidráulico y representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y de Medio Rural-- ha acordado adoptar esta medida y extender así el escenario que ya se decretó a finales de septiembre en los sistema del Ulla-Tambre y de Costa Norte al conjunto de Galicia-Costa.

Lo hace tras analizar tanto los datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes en los ríos de cuenca y otros indicadores de sequía y escasez. Asimismo, en la reunión también han acordado mantener la situación actual con respecto a la escasez, con la única excepción del sistema del río Grande, en Camariñas, en el que se desactiva la prealerta ante la buena evolución de los principales indicadores detectada durante las últimas semanas.

AYUNTAMIENTOS INCLUIDOS

Un total de 123 ayuntamientos están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas por la escasez coyuntural de agua: 32 en alerta o con medidas equivalentes y otros 91 en prealerta.

En este último caso, con todo, la incidencia práctica es desigual, ya que en algunos ayuntamientos solo una parte reducida del territorios pertenece a la unidad afectada y el sistema principal de abastecimiento capta el agua en otra cuenca.

En el resto de Galicia-Costa se mantiene la normalidad por escasez y según los últimos datos de ocupación disponibles, los embalses de abastecimiento se sitúan en 44,7% de su capacidad, 14 puntos menos que por estas mismas fechas en 2025.

IMPLICACIONES EN LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS

El nivel de alerta es el segundo más de los establecidos en el Plan especial de la sequía y supone intensificar las medidas para conservar los recursos existentes.

Entre las actuaciones que pueden adoptarse, según las necesidades de cada sistema, figuran la limitación de usos no prioritarios, como el baldeo de calles, el relleno de piscina o el riego de jardines, así como otras medidas de reducción de los consumos.

En concreto, los 32 municipios afectados son Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, de la UTE río Lérez; Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, del río Anllóns; y Baiona.

Asimismo, el escenario de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses así como de las posibles incidencias.

Además, se prevén medidas de concienciación ciudadana para hacer un uso responsable del agua y se recomienda minimizar gastos públicos no esenciales. De hecho, en este escenario, se ha pedido a los municipios que comuniquen sus datos diarios de caudales de consumo.

Los 91 ayuntamientos incluidos territorialmente en las UTE en prealerta y no contados ya en las zonas en alerta, para evitar duplicidades son los siguientes:

En la UTE Río Tambre y Ría de Muros: Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar.

En la UTE río Mandeo y ría de Betanzos: Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol e Guitiriz.

UTE río Landro e río Ouro: Alfoz de Castrodouro, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro.

UTE Ferrol (río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira): Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas.

UTE río Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona: Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior y Vigo.

UTE costa de Pontevedra: A Guarda y O Rosal

UTE río Umia y ría de Arousa margen izquierdo: A Illa de Arousa, Caldas de Reis, Cambados, Cuntis, O Grove, Portas, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

UTE río Mero, Arteixo y ría de A Coruña: A Coruña y Cambre.