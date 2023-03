La conselleira de Igualdade asegura que el Gobierno central "es el que más retroceso está generando del feminismo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Fomento do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha asegurado que el actual Gobierno estatal es "el que más retroceso está generando del feminismo, una mayor distorsión".

Así se ha expresado la conselleira este domingo en una entrevista concedida a Cadena Ser Galicia y recogida por Europa Press, donde ha lamentado que el Ejecutivo y los partidos que lo conforman contribuyan al clima de "radicalidad" actual.

Concretamente, censura que las responsables del Ministerio de Igualdad "inciten al enfrentamiento". "A los hechos me remito", ha señalado Lorenzana

Observa con preocupación el incremento de actitudes machistas entre los más jóvenes, en lo que influye "la fragmentación que se está observando en la sociedad". "La gente más mayor ya somos capaces de percibir determinadas cuestiones, pero me preocupa la influencia que se está dando entre la gente más joven, que lleva a radicalismos. Y la radicalidad no es buena en ningún aspecto, y menos en este", ha explicado.

"Claro que hay matices en el feminismo, con cuestiones de las que hay que hablar, pero la base tiene que estar clarísima. No puede ser que haya jóvenes que digan que no existe la violencia de género. Hay que lanzar un mensaje unívoco por parte de todos los responsables públicos, trasladar con la calma y seriedad suficiente para que no lo perciban ni como una guerra ni como un juego", ha defendido.

"Esto está sucediendo con un Gobierno socialista y con Podemos", ha señalado. Aunque ha evitado opinar sobre si tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, deberían dimitir, sí ha afirmado que el presidente del Gobierno "debería tomar cartas en el asunto".

En cuanto a su relación con Pam, afirma que es inexistente y afea que se dedique a "atacar las políticas de igualdad de la Xunta con mentiras; con una desfachatez que no he visto nunca".

Ha reivindicado además al Partido Popular como "un partido claramente feminista" y ha apuntaod que "las políticas del PP no tienen nada de radical". "La ciudadanía es mucho más inteligente de lo que estas señoras del Ministerio se creen", ha señalado.

Por último, afirma que se ha avanzado mucho en cuanto a igualdad, aunque "todavía queda mucho por avanzar", sobre todo en el ámbito laboral --donde ha puesto el foco la conselleira-- y por la erradicación de la violencia de género, "que es el problema más grave que tiene la sociedad en este ámbito". Para ello, defiende la prórroga del Pacto de Estado contra la violencia, que han defendido "a capa y espada".

EMPLEO Y REFORMA LABORAL

En otro orden de cosas, también ha valorado la situación del empleo en Galicia. Concretamente ha destacado que donde más ha bajado el paro y se ha mantenido el empleo es en el sector industrial. "Hay que seguir avanzando. Esperemos que vengan los fondos Next Generation y que, en dos o tres años, podamos avanzar bien en ese sector", ha comentado, añadiendo la importancia de orientar la Formación Profesional al empleo.