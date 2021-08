El conselleiro de Sanidade tacha de "decepcionante" el reparto de vacunas anunciado por el Gobierno central

Asegura que el ciudadano "no notará" la reprogramación de la vacunación para esta semana, pero reconoce que "no se podrá citar adicionalmente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha tachado de "decepcionante" el reparto de vacunas anunciado por el Gobierno central, según el que Galicia, tal y como señaló la Consellería este sábado, "sólo recibirá la mitad" de las dosis de Moderna comprometidas y ninguno de los viales de Pfizer que había anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de Salamanca.

En declaraciones a Televisión de Galicia este domingo, Comesaña ha indicado que la Comunidad se verá "obligada" a reprogramar la planificación de vacunación de la próxima semana al conocer este pasado viernes, "tarde y mal", que Galicia no recibiría "ninguna de las dosis extra que España obtiene gracias a su buen ritmo de vacunación, en el que ha participado activamente la Comunidad gallega".

"Estamos francamente decepcionados. Galicia siempre ha estado en el primer o segundo lugar en dosis administradas, siempre con unos niveles de vacunación francamente buenos, fruto del trabajo de los profesionales y de la gente que acude a vacunarse. Y cuando España recibe, en teoría, un extra de vacunas por lo bien que está vacunando, algo a lo que ha contribuido Galicia, descubrimos que de esos 2,4 millones de dosis, no vamos a ver ninguna", ha explicado el conselleiro.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha aprovechado este domingo su participación en la Festa do Mexillón e do berberecho de Vilanova de Arousa (Pontevedra) para mostrar su disconformidad con el reparto de viales, que "no se entiende".

"No se puede entender como a Galicia no viene ninguna de las dosis de esos casi tres millones anunciados. El problema es que el ritmo de vacunación que colocado a Galicia con el porcentaje más alto de gente vacunada, no va a poder seguir así", ha lamentado Rueda, que ha insistido en "conocer" los criterios de distribución de los viales.

REPROGRAMACIÓN DE LA VACUNACIÓN

"Seguimos reclamando que se haga una distribución justa. Si hay más vacunas para el conjunto de España, que lleguen a Galicia también", ha demandado el vicepresidente que, respecto a la planificación de vacunación, ha criticado que las decisiones del Gobierno central "obligan" a la Xunta a hacerlas "semana a semana". "Es todo un lío", ha censurado Rueda.

Comesaña también ha informado sobre la reprogramación de la vacunación para esta próxima semana, sobre la que ha destacado que no supondrá ningún tipo de alteración para los ciudadanos. Así, ha explicado que, al contar con un 50% menos de viales de Moderna, se reajustarán las primeras dosis --que se sustituirán por Pfizer-- para garantizar que se inyectan las segundas.

"La planificación de esta semana se mantiene porque está hecha de la semana pasada, en base a las dosis con las que contábamos", ha insistido el titular de Sanidade, pero que ha reconocido que esta semana "no se podrá citar a nadie adicionalmente".