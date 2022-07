Rueda cuestiona el "todo gratis" de los abonos transporte de Sánchez, pero se abre a medidas en Galicia

Responde a los autónomos que la recaudación adicional del IVA por carburantes no la recibirá la comunidad hasta dentro de dos años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cuestionado el "todo gratis" anunciado por el titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, al respecto de los bonos de transporte --Cercanías, Rodalies y Media Distancia--, pero ha manifestado que esperarán a conocer el detalle concreto para hacer una valoración más amplia y estudiar, en su caso, posibles medidas en Galicia.

"Primero vamos a esperar al anuncio", ha indicado, en respuesta a preguntas de los periodistas tras el Consello de la Xunta. Con todo, ha manifestado, en concreto sobre la gratuidad del tren, que "el todo gratis en la situación actual" le "genera dudas".

Estas mismas dudas son las que ha expresado al respecto a los impuestos sobre los grandes beneficios bancarios y de las empresas eléctricas. En este sentido, Rueda, que ha recordado que tampoco tiene el detalle de estos impuestos, se ha preguntado si esta carga impositiva "no va a repercutir en los clientes y consumidores", y "sin distinción de renta".

"Igual piensa (Pedro Sánchez) que logró un gran anuncio, pero igual las consecuencias prácticas son otras. Por lo tanto, hasta que no se acredite que quien paga los costes de la decisión no serán los consumidores finales, vamos a cogerlo con mucha cautela", ha señalado.

Es más, Alfonso Rueda ha apuntado que en cuatro años se han producido "25 subidas fiscales", por lo que se ha preguntado si no es el momento de que España tenga "rebajas fiscales". "Existe mucho riesgo de que acabe siendo asumido por los consumidores", ha observado.

De nuevo sobre la gratuidad de los abonos de transporte, Rueda ha advertido de que "empiezan a surgir dudas" porque "no hay maquinistas, ni infraestructuras suficientes". "Ya vemos como se está planificando", ha apuntado el mandatario autonómico, quien ha esperado a conocer si "hay una solución razonable".

Por ello, ha emplazado a conocer "los términos" de cómo se va a aplicar las medidas anunciadas, porque "el todo gratis, hay que explicarlo".

EXTENDER MEDIDAS

En cuanto a si la Xunta prevé extender o aplicar algún tipo de medida similar a la bonificación 100 por cien de los abonos de transporte, Rueda ha indicado que "se verá" y que, llegado el momento, se "anunciará".

Dicho esto, ha recordado que los menores de 21 años cuentan, en Galicia, con el transporte gratuito en las líneas metropolitanas de autobús, una medida que reiteradamente la Xunta ha pedido a los ayuntamientos que extiendan a sus usuarios menores.

"Totalmente a favor del transporte pública, pero con fórmulas razonables para que sean sostenidas en el tiempo", ha expresado Rueda, quien ha manifestado que el Gobierno gallego esperará a "conocer" la información concreta "para hacer la valoración y toma decisiones también en la Xunta".

TRENES AVRIL

Así, ha aprovechado para recordar que a estas alturas del año, Galicia debería contar con trenes Avril para desplazarse, con lo que ha remarcado que la Comunidad tiene "necesidades ferroviarias", como son también el aumento de frecuencias y la recuperación de líneas.

Sobre esto, al ser preguntado en rueda de prensa, Rueda recordó que tras recibir "extraoficialmente" los mensajes de "tranquilidad" sobre que los trenes estarían operativos en la fecha comprometido, pero en su pregunta por escrito lo que se vio fue "una discusión pública y difícil de entender" entre el Gobierno como contratista y Talgo como proveedor.

El presidente autonómico ha manifestado que "no tienen ni idea", y por lo tanto tampoco los usuarios, sobre "cuándo van a estar" los trenes operativos y, salvando las explicaciones "muy endebles" ofrecidas. "Tenemos muchas menos frecuencias de las que nos gustaría", ha advertido Rueda.

AUTÓNOMOS HIDROCARBUROS

Sobre la carta remitida por los autónomos (UPTA) a la Xunta para que también ponga en marcha una compensación por los hidrocarburos, como la del Gobierno central, Alfonso Rueda ha recordado que si bien las arcas estatales recaudan ahora más cantidad por el aumento del coste, las comunidades autónomas reciben, por un lado, una parte fijo por litro servido, "y es lógico pensar" que esto baje, y la parte de los impuestos, que se liquida a dos años vista.

Así las cosas, Rueda ha advertido de que hasta entonces "no se va a recibir" la "cantidad que se recaude" adicional en estos momentos, de lo que, además, "no tienen información". "Por lo tanto, ese impacto y esa posibilidad de utilizarla en ayudas no se está dando, porque ese ingreso no lo vamos a tener salvo que el Gobierno central cambie el sistema", ha apuntado.

El mandatario autonómico ha defendido que la Xunta actualmente está recaudando lo que incluyen los presupuestos de Galicia para este año, que "no tiene nada que ver" con lo que se está ingresando por parte de las arcas estatales.

RESCATE DE AP-9

Preguntado por el informe del Consejo de Estado en el que se proponía rescatar la AP-9 por el precio del coste de bajar los peajes, Rueda ha esgrimido, en la misma línea, que "ningún rescate es gratis" y "habría que ver cuánto cuesta" y si "realmente es viable o no viable".

Lo que ha demandado el mandatario gallego es "el mismo trato" para la AP-9 que para "otras vías de pago del Estado", con bonificaciones y que "estén bien planteadas", puesto que algunas, dijo, "no tuvieron el éxito deseado, porque probablemente no se escuchó a los sectores afectados, que son los usuarios", en referencia por ejemplo a los transportes pesados.

"Probablemente, habría que repensar todo eso", ha manifestado Rueda, quien ha estimado que también sería conveniente "agilizar" la transferencia de la titularidad.