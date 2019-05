Continúa la lucha contra las 'reválidas' en Galicia con llamadas al 'boicot'

Actualizado 27/05/2019 18:50:57 CET

Los exámenes se celebran este martes y miércoles y Confapa ofrecerá asesoramiento a los padres para justificar la ausencia de los jóvenes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa gallega afronta esta semana las pruebas diagnósticas de la Lomce, las llamadas 'reválidas', que se celebrarán este martes y miércoles en 3º y 6º de primaria y en 4º de ESO. Por quinto año consecutivo, se realizarán entre llamamientos a no acudir a las aulas y reproches a la Administración por mantener un modelo propio "del siglo XIX".

La gran respuesta social y el rechazo generado durante su implantación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy obligó al PP a cambiar sus planes: lo que inicialmente eran exámenes esenciales para superar el curso pasarían a ser pruebas muestrales y sin repercusión en la nota.

A pesar de ello y de que se ha rebajado la crispación desde la comunidad escolar a su alrededor, las asociaciones de padres de centros públicos, los sindicatos de profesorado y los representantes de los alumnos han continuado manteniendo el pulso desde el primer momento con el Gobierno gallego, tanto por una cuestión de modelo educativo como por el gasto y el estrés que, según denuncian, suponen la organización de las 'reválidas' para las arcas públicas y para los estudiantes, respectivamente.

Fernando Lacaci, de la Confederación de Anpas Galegas, ha advertido a la Xunta de que la respuesta de las familias "será la misma" que en los años precedentes. "No queremos que nuestros hijos hagan estas pruebas y no los vamos a mandar a los centros escolares para que no tengan que hacerlas".

La entidad ha sido muy crítica con este formato de evaluación desde el principio, al entender que representa un modelo "clasista y segregador", y ha desconfiado del destino y el objetivo que motiva a recopilar estos datos.

Además del estrés generado a los estudiantes durante los días de celebración de las pruebas, Lacaci ha apuntado al interés que se esconde detrás de este modelo educativo, la catalogación de centros en función de sus resultados, y ha advertido de que hay sectores en la privada que "aplauden y asisten entusiasmados" a estos exámenes, esperando sacar "negocio" de ello y de sus consecuencias.

"Pero aquí estamos nosotros también, las ANPAs que representamos a las familias, junto con los sindicatos y los movimientos de renovación pedagógica, con el Consejo Escolar del Estado, y con la mayoría parlamentaria para decir, otra vez, y las que hagan falta hasta que se nos escuche: No queremos reválidas, exigimos la derogación de la Lomce y ya va siendo hora de no tirar nuestro dinero en pruebas inútiles e indeseadas".

INSISTEN EN EL "BOICOT"

La Plataforma Galega pola Defensa do Ensino Público ya ha avanzado que este año continuarán llamando al "boicot" de las pruebas, recordando que "éxito" de años anteriores, y ha criticado que la Xunta siga con su "erre que erre" y "dilapidando dinero público" en unos exámenes que "ni tienen recorrido ni resultado de relevancia" para los jóvenes.

La entidad ha advertido que, mientras tanto, los problemas que sufre el sistema educativo "siguen lastrando toda posible recuperación" de aquellas medidas que podrían beneficiar a los centros, como la reducción de la ratio alumno-docente, la mejora de atención a la diversidad o la mejora de los cuadros de profesorado.

Es por ello que la Plataforma propone a las familias "evaluar el funcionamiento del propio sistema educativo" teniendo en cuenta los recursos destinados por la Xunta, el personal de los centros, el agrupamiento de alumnos o la gestión del transporte y servicios de comedor. "El resultado de esta evaluación sería claro: un clamoroso suspenso para el gobierno del Partido Popular en Galicia".

ASESORAMIENTO A LOS PADRES

Los padres que decidan no llevar a sus hijos a los centros durante la celebración de las pruebas podrán contar con asesoramiento y formularios para justificar la ausencia de los jóvenes a clase. Rogelio Carballo, de Confapa Galicia, ha recordado a Europa Press que han ofrecido de nuevo a las familias "el apoyo necesario" con este fin y ha mantenido la misma postura de los últimos años, criticando que estas pruebas "no aportan nada" y no responden a un modelo del siglo XXI, sino más bien "una filosofía del siglo XIX".

En este sentido, Confapa-Galicia ha insistido en la necesidad de que "se resuelva para siempre este problema" a través del llamado 'Pacto educativo' y de la implantación de un modelo basado "en la equidad" y "en lo que necesita la escuela para desarrollarse" hacia el futuro.