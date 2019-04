Los convocantes de la huelga en primaria urgen tratar "cinco puntos irrenunciables" en "mesa de diálogo" para frenarla

Actualizado 01/04/2019 17:49:21 CET

Advierten de que "no van a ser los tres últimos días de movilización social" si no se aborda un incremento del "volumen de recursos"

La Coordinadora Galega de Atención Primaria ha urgido este lunes una "mesa de diálogo" al Sergas para abordar "cinco puntos irrenunciables" para poder desconvocar la huelga fijada para los días 9,10 y 11 de abril, en la que esperan "un gran respaldo" de los profesionales.

En rueda de prensa, uno de los portavoces de la Coordinadora, Xosé María Dios, que ha comparecido acompañado de tres representantes de sindicatos que convocan la huelga y de otros miembros de la entidad, ha advertido de que solamente desconvocarán los paros si se abre una mesa para negociar "un nuevo modelo de Atención Primaria".

Sus cinco puntos los fundamentan en "dos líneas rojas": "revocar las EOXIs" y un aumento progresivo del presupuesto para primarira, que "es la base para acabar con la precariedad", ha abundado Manuel Martín, otro de los miembros de la Coordinadora.

En este sentido, han advierto de que "no van a ser los tres últimos días de movilización social" si no se abordan en una mesa de diálogo con el Sergas los cincos puntos que platean.

Los convocantes de la huelga para los días 9, 10 y 11 de abril centran, en concreto, sus reivindicaciones en cinco puntos que pasan por un aumento de presupuesto progresivo para este nivel asistencial, la recuperación de las gerencias de Atención Primaria, un incremento de personal, terminar con la precariedad y "solucionar el conflicto" de los Puntos de Atención Continuada (PAC).

La representante de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, ha incidido en que llegan a esta situación por el "desmantelamiento absoluto" de la Atención Primaria por parte del gobierno del PP, al que ha reprochado la "pérdida de profesionales".

"No se puede dar una asistencia de calidad sin profesionales", ha sentenciado Abuín, para añadir que la Consellería de Sanidade "tiene que reconocer el fracaso de su política y crear una mesa de diálogo" para "recuperar el consenso".

DIEZ MINUTOS

En ello también ha coincidido Emilia Lamas de CC.OO., que ha lamentado que "este conflicto ya se veía venir" y ha insistido en que "la Atención Primaria está en lucha", nivel asistencial para el que ha reiterado la necesidad de "inversión" y "tiempo de consulta digno, como mínimo diez minutos" por paciente.

Por su parte, Javier Martínez de UGT ha criticado que "cada vez va a peor" y "nadie implementa ningún tipo de medida". Por ello, se ha sumado a la reivindicación de cambios y más presupuesto a abordar en una mesa de diálogo "que diseñe la Atención Primaria del futuro".

Mientras, el portavoz de la sociedad científica Agamfec, Jesús Sueiro, ha reiterado el "problema serio" en las consultas médicas. "Sin la colaboración de todos y sin ese trabajo en equipo no podemos salvar la Atención Primaria", ha concluido.

Sueiro ha puntualizado que en la actualidad en Galicia se destina un 12% del presupuesto para este nivel asistencial, por lo que piden hasta un 25% de la partida total de la sanidad pública en cuatro años. "Estamos a mitad de camino", ha afirmado.

Sobre las 175 medidas planteadas por la Consellería de Sanidade a corto, medio y largo plazo para mejorar la Atención Primaria, Sueiro ha incidido en que "no hay medidas concretas" y se sigue "sin lo fundamental". "La Atención Primaria tiene que tener un presupuesto blindado y no se puede dirigir desde un hospital". "No necesitamos 150 medidas, sino las cinco irrenunciables", ha sentenciado Xosé María Dios.

CONCENTRACIÓN

En el marco de las jornadas de huelga, han avanzado, a la espera de que el comité de huelga constituido este lunes convoque otros actos, una concentración el día 11 a las 12,00 horas en la Praza do Obradoiro en la que irán vestidos con ropa de trabajo y darán "vueltas al kilómetro cero de la plaza".

La huelga se desarrollará, según se expone en el texto de la convocatoria, desde las 8,00 horas del 9 de abril de 2019 hasta las 8,00 horas del día 12 del mismo mes.

La movilización abarca a todo el personal, incluido el residente, de todas las categorías que prestan sus servicios en los centros de salud y en los Puntos de Atención Continuada del Sergas, excepto al que ya está en huelga indefinida en los PAC.

Los portavoces de la Coordinadora han asegurado que "no se pretende molestar" a los usuarios del sistema sanitario y han considerado que estos "van a entender" que los profesionales "estén en huelga". "Se está planteando la necesidad de acabar con la precariedad y marginación de la Atención Primaria", han sostenido. "No va a quedar la gente sin atender", han garantizado.