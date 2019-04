La CRTVG defiende que no se muestren camisetas de protesta de 'DefendeAGalega' por ser mensajes "privados"

Publicado 26/04/2019 14:30:58 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha comparado las camisetas negras con el lema 'Defende A Galega', que durante 49 viernes consecutivos han utilizado trabajadores de la televisión y radio pública en protesta por la supuesta manipulación informativa, con cualquier mensaje "privado" de un producto "comercial, sindical, político o deportivo" que por "sentido común" tampoco se debe mostrar en pantalla.

"No usar el servicio público para intereses personales, políticos o sindicales es de sentido común", ha remarcado.

Así lo ha defendido en la Comisión de la Corporación de la RTVG celebrada este viernes en el Parlamento de Galicia en la que los tres grupos de la oposición, En Marea, PSdeG y BNG le han preguntado sobre el escrito remitido por Recursos Humanos a los trabajadores en el que les recomedaba vestir con sobriedad y en el que se "amenazaba" con sanciones en caso de incumplir la normativa.

Los tres grupos registraron preguntas sobre esta cuestión, pero también sobre el motivo de que, por primera vez, este año la radio y la televisión pública gallega no informasen de que el colectivo de trabajadores de 'Defende A Galega' había sido reconocido con el Premio José Couso a la libertad de prensa, una pregunta a la que no respondió en su intervención Sánchez Izquierdo.

En todo caso, cuando se cumplen 49 semanas de la protesta denominada 'Venres Negros', como recordó la oposición, Sánchez Izquierdo ha comenzado pidiendo "rigor" cuando se habla de "trabajadores" porque ha defendido que se trata de un colectivo "plural y con visiones distintas de la realidad", para continuar criticando a quiénes utilizan la "retórica de entregar carnés de buen o mal trabajador".

"Si vas a trabajar sin protestar es como venderse a un partido... esto es ofender", ha replicado, saliendo en defensa de los miembros de la CRTVG que no comparten las protestas: "Una prenda de ropa no puede ser una salvaguarda para saltarse las normas ni confiere mayor dignidad a quién la lleva que a quién no la lleva".

Ha justificado el envío del requerimiento sobre la vestimenta, que procede de 2013, porque "es irregular en un servicio público" que un trabajador de la TVG, por el "hipotético lugar de privilegio en pantalla", pueda utilizar este medio para "lanzar mensajes privados de cualquier tipo, sindical, político, personal, comercial, deportivo...".

"Qué pasaría si un trabajador saliese anunciando un producto comercial en su ropa, si sale en pantalla en campaña electoral con apoyo a un grupo político o sindical, o qué le parecería si un redactor o cámara llega a alguna rueda de prensa de sus formaciones con una prenda ofensiva para su grupo", ha preguntado a la oposición.

En esta misma línea, ha defendido que los trabajadores de la CRTVG "proyectan" la imagen de la Corporación "no solo con vestimenta sino también con sus comportamientos", al igual que "pasa con empresas, asociaciones o partidos políticos", con una referencia indirecta al incidente en el que se vio involucrada la diputada de En Marea Paula Quinteiro que "parte de su partido consideró que dañaba profundamente la imagen del partido".

Pero tras asegurar que "la CRTVG no llega a tanto", ha remarcado que "solo pide que durante horas de trabajo los trabajadores se comporten de forma correcta", "porque hay que cuidar y respetar el servicio público de comunicación de Galicia mucho más allá de legítimos intereses personales".

Sánchez Izquierdo también se ha mostrado crítico con las protestas enmarcadas bajo 'DefendeAGalega' al entender que "erigirse como represaliado para seguir presentando un programa o por el cambio de hora de un programa es una falta de respeto a la audiencia pero también al equipo y a su sustituto", porque "ni la pantalla ni cualquier otro puesto puede ser vitalicio", en alusión a la periodista Ana Pérez que fue relevada en el Bos Días.

"Mi labor es representar a todos los trabajadores y no solo a los que se signifiquen con un grupo político o gremial, que están en libertad de hacerlo", ha expresado, pero "eso no convierte a nadie en mejor periodista que el que no se significa". "En la CRTVG vamos a defender a todos", ha señalado.

Y entre sus argumentos para defender la pluralidad del medio, ha hecho referencia a que en 2018, entre "casi 1.000 personas", solo ha habido "8 expedientes de los que tan solo 4 acabaron en sanción y ninguna a quiénes dicen que están represaliados".

También ha respondido a las acusaciones que desde la oposición se realizaron sobre el supuesto control político por parte del PP y de Alberto Núñez Feijóo a la CRTVG: "Que Feijóo me llamaba todas las mañanas y noches... no sé cuánto tiempo hace que no hablo con él, este director general no hace ni hará una llamada de atención a ningún trabajador de la CRTVG".

No se ha referido, en cambio, al motivo de que no se informase sobre el Premio José Couso de Libertad de Prensa pese a que en todas las ediciones anteriores, según han puntualizado las diputadas de la oposición, siempre se había dado cobertura.

Para Noela Blanco, diputada del PSdeG, que mostró al igual que el resto de miembros de la oposición camisetas de '#DefendeAGalega'la supuesta "orden" para que no se informase sobre el premio que concede el Colexio de Xornalistas de Galicia refleja la línea de "represión" y de "nula objetividad" en una radio y una televisión en la que parece que "Feijóo tiene todas las acciones".

"Al que no diga 'sí guana' a la manipulación de Feijóo hay que castigarlo: ese es el mensaje que envía de forma continua desde hace más de un año", ha alertado Noela Blanco, que le ha reclamado que "deje de perseguir a quiénes denuncian la injerencia clarísima por parte de Feijóo" y "deje de una vez por todas de responder a las llamadas de Feijóo y del PP y hágalo por los gallegos, voten o no al PP".

Olalla Rodil (BNG) ha abundado también en las críticas, al apuntar que la primera vez que se remitió la comunicación interna sobre la vestimena fue en el año 2013 cuando los trabajadores habían iniciado la campaña 'Eu non manipulo' --'Yo no manipulo'--.

"Hay dos formas de enfrentar el problema", ha remarcado. La primera sería la de la CRTVG de "instrumentalizar y usar las notas internas con tono amenazante", como "herramienta de control" con el uso del "yo atemorizo y que nadie se mueva", con el "objetivo de no reconocer el problema, insultar a los trabajadores y ocultar la realidad" o bien, la segunda, aprobar el estatuto profesional y el Consejo de informativos, para "cumplir la ley de una vez por todas".

También desde En Marea, Luca Chao, ha denunciado que "el lenguaje del miedo y la coacción a los trabaadores", "pisoteando el derecho a la información". "Sirven de propaganda del PP pero eso les da igual, que no salga la camiseta, hay que cuidar las apariencias que después ya seguirán manipulando", ha remarcado.

La diputada de En Marea también ha preguntado a Sánchez Izquierdo, al igual que el PSOE y el BNG, sobre un supuesto veto a la cantante gallega Sés, después de que en una entrevista en directo en el programa Zig Zag mostrase una camiseta también con el lema 'DefendeAGalega'.

Sánchez Izquierdo negó que se cancelase la entrevista debido a la vestimenta y limitó el hecho a que la cita en A Revista tuvo que "ser aplazada" por motivos de programación. "Quien hizo esa acusación tuvo que rectificar ante la amenaza legal de la CRTVG", ha puntualizado.

En su conclusión, el director del ente público ha criticado los intentos de "desprestigiar" la radio y la televisión en lo que ha definido como "más una lucha por poder mediático en la que se utiliza a profesionales" que una "lucha por defensa profesional".