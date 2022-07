La CRTVG recuperó en 2021 los niveles de producción previos al covid y defiende su cobertura de la actualidad política

La oposición carga de nuevo contra un ente público que ven "al servicio del PP" y que no cumple con su vocación de servicio público

La Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG) recuperó en el año 2021 los niveles de producción de 2019, ejercicio previo a la pandemia que modificó el funcionamiento del ente público y obligó a realizar "un exhaustivo control de los términos de salud laboral" para "proteger el servicio y la salud de sus trabajadores".

Así lo ha resaltado el director xeral del ente, Alfonso Sánchez Izquierdo, durante su comparecencia en la comisión permanente de la CRTVG del Parlamento gallego, donde este viernes ha presentado la memoria de servicio público del año 2021, que ha recibido las críticas de la oposición --BNG y PSdeG-- por el "desprecio" hacia la pluralidad política que ven en unos medios públicos "a servicio del Partido Popular".

El responsable de la radiotelevisión gallega ha subrayado que el pasado año fue un ejercicio de "recuperación", tanto en el plano de producción propia como en el de la colaboración con el sector audiovisual gallego, después de un 2020 marcado por la crisis sanitaria.

La actividad de la CRTVG giró, según Sánchez Izquierdo, en torno a cuatro ejes que vertebran su acción de "servicio público": "producción", "tracción del sector audiovisual", "adaptación a los nuevos modelos de producción y emisión" y, por último, la "correcta emisión de datos y eficiencia"--.

De este modo, ha destacado la "consolidación" del modelo multimedia en la redacción de informativos y el impulso de los contenidos por Internet y redes sociales gracias a la creación del portal 'g24.gal', así como la "ampliación" al fin de semana de espacios informativos como el 'Galicia Noticias' o el 'Bos días'.

En el ámbito cultural, ha señalado la creación de la página web de 'Diario Cultural' o el mantenimiento del espacio 'Zig Zag' los siete días de la semana; al tiempo que ha valorado que el 94% de los contenidos de la CRTVG "son producidos en Galicia".

De estos, "en torno al 50%" son de producción propia, como el programa 'Clac' sobre cine gallego o 'Feminino singular', de "corte social" y centrado en la igualdad. En ficción, ha dicho que el objetivo es "buscar nuevos formatos que se adapten a los hábitos de consumo", por lo que ha resaltado que algunas series como 'Método criminal' estrenasen sus capítulos antes en plataformas digitales que en la televisión convencional.

En deportes, Sánchez Izquierdo ha apuntado a la puesta en marcha de la estrategia 'Galicia En Xogo', inspirada en los dos buques insignia de la cobertura deportiva gallega --'Galicia en Goles' en radio y En Xogo en televisión--.

Al amparo de este programa, la CRTVG ha adquirido los derechos de emisión de varias disciplinas deportivas de carácter "tradicional", como la billarda, el fútbol gaélico, las traineras o las carreras populares.

'DÍGOCHO EU', "IMPACTO ASIMILABLE" AL XABARÍN

Sánchez Izquierdo ha sacado pecho de los nuevos contenidos para redes sociales, una de las apuestas de la estrategia del ente público que tiene como referencia la iniciativa 'Dígocho eu', centrada en la promoción de la lengua gallega, especialmente, entre los más jóvenes.

Según el director de la CRTVG, 'Dígocho eu' es "el proyecto de más impacto sobre la lengua gallega de la última década" y tiene una proyección sobre la juventud que es "asimilable" al que tuvo el Xabarín Club, espacio de referencia durante la década de 1990 para el público infantil.

AUDIENCIAS

Así las cosas, según los datos expuestos por Sánchez Izquierdo, "más de un millón de gallegos contacta diariamente" con la CRTVG, bien escuchando la Radio Galega (200.000 oyentes diarios) o viendo la televisión (700.000 personas de audiencia).

Los servicios informativos de la TVG concentran al 19,2% del 'share', mientras que los contenidos ofrecidos en 'prime time' alcanzaron en 2021 el 10,6%, una cifra que "mejora" los datos de 2020.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

"Su servicio no tiene nada que ver con el servicio público, tiene que ver con el servicio al gobierno", ha espetado la diputada del BNG Alexandra Fernández durante su turno de intervención, una crítica sobre la pluralidad informativa del ente público en la que también ha concidido la socialista Noa Díaz, que ha querido ilustrar su postura con la cobertura de la primera reunión con los líderes de la oposición del nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Según Díaz, los servicios informativos de la TVG dedicaron nueve minutos a Rueda y "sólo 40 segundos" al secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. "Eso no es pluralidad informativa", ha incidido Díaz.

"Ahora no sólo tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo al presidente de la Xunta, sino que también a Feijóo como líder de la oposición", ha remarcado Fernández, quien ha lamentado que los servicios informativos, según reflejan sus escaletas, dedican "unos tres cortes al día" al líder del PP nacional que carece de poder institucional mientras "silencia" la actividad de los grupos de la oposición en Galicia.

Además, la diputada nacionalista también ha demandado mayor pluralidad en las tertulias de actualidad de la CRTVG, una crítica que ha sido replicada por Sánchez Izquierdo, quien ha asegurado que se sigue una línea proporcional en el reparto de los participantes en los debates. "De los cuatro tertulianos, siempre hay dos de una línea y otros dos de otra. No hay esa proporcionalidad ni de cerca en otros medios", ha aseverado el director del ente público.

La oposición se ha valido de la sentencia contra el trabajador Carlos Jiménez por haber vulnerado su libertad de expresión después de que hiciese público su apoyo a los 'Venres negros', que desde 2018 denuncian la "manipulación" en la CRTVG.

Según Sánchez Izquierdo, el fallo judicial "no dice que se hiciese un proceso de persecución y represalias laborales" sino que "dice que la empresa no pudo acreditar que no lo hiciese". "Son cosas muy distintas", ha apostillado.

Otro de las críticas han sido para el reportaje emitido sobre la visita del rey emérito Juan Carlos I a Sanxenxo (Pontevedra) en el mes de mayo, un trabajo que la oposición ha calificado de "lamentable" y que ven un intento por "blanquear" la imagen "de un corrupto".

En su respuesta, Sánchez Izquierdo ha defendido este reportaje porque "no estaba enfocado" al prisma informativo sino que era "en clave social" sobre la reacción a una visita de "un personaje que puede gustar más o menos".