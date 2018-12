Cruce de acusaciones entre Ence y el Ayuntamiento de Pontevedra por el incendio en su fábrica

Publicado 05/12/2018 16:18:39 CET

El Consistorio habla de obras sin licencia, pero la compañía lo reduce al "desmontaje de equipos obsoletos" sin "ningún tipo de obra civil"

PONTEVEDRA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Pontevedra, Carme da Silva (BNG), ha vinculado el incendio registrado la mañana de este miércoles en la factoría de Ence en la ría pontevedresa a unas obras que carecerían de la pertinente licencia, pero la compañía lo niega y señala que el incidente se produjo durante "trabajos realizados para el desmontaje de equipos obsoletos" y que esta actuación "no lleva aparejado ningún tipo de obra civil".

"Si la empresa no hubiese actuado como actuó, este incendio no se habría producido", ha afirmado la teniente de alcalde de Pontevedra, responsabilizando a la empresa Ence del fuego que a primera hora de este miércoles afectó a una torre de refrigeración que estaba siendo desmantelada, en unas obras que, según el consistorio pontevedrés, "carecen de la preceptiva licencia".

La concejala nacionalista, responsable de disciplina urbanística, ha informado de que la compañía pastera está ejecutando obras en el complejo industrial de Lourizán "sin ningún amparo legal" ni tampoco un título habilitante "que precisa para hacerlas" y, por lo tanto, "se produce un incendio en una zona que están desmantelando como consecuencia de unas obras que están haciendo sin licencia".

Hace ya varios meses el gobierno local informó de la apertura de un expediente de disciplina urbanística contra la empresa por la ejecución de diversas obras "sin licencia", a lo que Ence alegó que sus actuaciones estaban amparadas por el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, algo que el Ayuntamiento rechaza porque, "aunque exista el proyecto sectorial", es necesaria ésta "porque es una obra de iniciativa privada".

ORDEN DE PARALIZACIÓN

En la comparecencia de prensa de este miércoles, Carme da Silva ha explicado que el pasado 7 de noviembre una inspectora municipal acudió a la fábrica y constató que se estaban llevando a cabo una serie de obras de mejora de la eficiencia energética y de integración urbanística.

Al carecer estos trabajos de "título habilitante municipal" se cursó una orden de paralización de la obra que, "casualmente", se trasladará a la empresa "hoy o el próximo día hábil".

Carme da Silva ha lamentado que la fábrica de celulosas "pretenda saltarse la ley y no cumplir, como hacen todos los ciudadanos y los empresarios que realizan una obra" y además "le están burlando a los vecinos de Pontevedra las tasas y el ICIO (impuesto de construcciones, instalaciones y obras".

Sobre las causas del incendio, según Carme da Silva, "parece ser que son consecuencia de las propias obras, que se produce algún tipo de detonante del fuego", pero la concejala ha querido ser prudente: "mientras no haya un informe técnico detallado no me atrevo a aventurar causas".

RESPUESTA DE ENCE

Tras las declaraciones efectuadas por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra, la compañía Ence ha emitido un comunicado en el que puntualiza que el incidente del este miércoles se produjo durante "trabajos realizados para el desmontaje de equipos obsoletos" y que esta actuación "no lleva aparejado ningún tipo de obra civil".

"Ence no hace obras ilegales en el interior de sus instalaciones. La compañía respeta escrupulosamente la legislación que le es de aplicación", ha asegurado la compañía en su escrito.

Además, asegura que todas las obras civiles que Ence-Pontevedra está acometiendo "se están comunicando pertinentemente al Ayuntamiento de Pontevedra", e insiste una vez más que "son obras que se realizan siempre al amparo del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal".

Finalmente, Ence destaca que en la cabina de control ambiental situada en Campelo (Poio), que monitoriza permanentemente la calidad del aire y que está situada en la dirección que siguió el humo, "todos los parámetros medidos" están "dentro de la normalidad, no habiéndose detectado ninguna incidencia".