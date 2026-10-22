Las cuentas de Turismo ascenderán a 132,3 millones, un 5% más, en Xacobeo y un fondo aglutinará aportaciones de empresas

La secretaria Xeral de la Presidencia, Beatriz Cuíña, desgrana en la Comisión de Orzamentos las cuentas de la Presidencia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Turismo de Galicia contará en 2027 con un presupuesto que asciende a 132,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% --6,39 millones más--, para un año marcado por el Xacobeo, una celebración de cara a la que se pone en marcha un nuevo fondo, dotado inicialmente con 9 millones de euros y denominado Ultreia, con el objetivo de aglutinar las aportaciones de las empresas.

La secretaria Xeral de la Presidencia, Beatriz Cuíña, ha desgranado este jueves en la Comisión de Orzamentos las cuentas de la Presidencia de la Xunta para el próximo ejercicio. En su comparecencia, ha asegurado que no se trata únicamente de las cuentas de un Año Santo, sino que aprovechan la fuerza de la proyección internacional de este acontecimiento para incrementar la inversión en la promoción de Galicia.

Entre las novedades de estas cuentas, la secretaria xeral se ha referido a las nuevas líneas de apoyo a la sostenibilidad turística de las entidades locales, ayudas para el embellecimiento de los Caminos de Santiago por parte de particulares, así como el refuerzo de la promoción internacional del destino a Galicia y el Fondo Ultreia, que aglutinará las aportaciones de empresas al Xacobeo.

"Queremos que el Xacobeo sea una celebración capaz de implicar al conjunto de la sociedad gallega, a las empresas, a las asociaciones, a los ayuntamientos, a los sectores culturales y deportivos, y también a los propios ciudadanos", ha dicho Beatriz Cuíña, que ha explicado que este nuevo fondo canalizará la colaboración de las empresas patrocinadoras y financiará la programación especial del Año Santo.

Una programación que se articulará alrededor de tres grandes ámbitos: el deporte, la actividad artística y expositiva y, de forma particular, la música, con "especial hincapié en conciertos y festivales".

A ello se sumará la nueva línea de ayudas dotada con 2,5 millones para que los particulares puedan mejorar y rehabilitar sus bienes situados en itinerarios jacobeos y se seguirá apostando por el programa O Teu Xacobeo, a través del que asociación y pequeñas empresas volverán a tener la oportunidad de desarrollar sus propias iniciativas vinculadas al Año Santo.

La secretaria Xeral ha trasladado, además, que el Plan anual de promoción internacional de Turismo de Galicia pasará de 13 millones a 16 millones, teniendo también en cuenta la proximidad del Xacobeo 2032.

Entre otras cuestiones, Beatriz Cuíña ha señalado que la Oficina de Coordinación Economía de la Presidencia, que tendrá un presupuesto de 5,8 millones, un 7%, continuará con el desarrollo de sus funciones como "máxima autoridad estadística de Galicia" en un ejercicio que será el primero de aplicación del nuevo Plan gallego de estadística 2027-2031 con el objetivo de "avanzar hacia una información estadística cada vez más útil para la acción pública".

Tras detallar también las partidas para la Asesoría Xurídica, que incrementará su fondos un 7,13% y poner en valor los 9,4 millones con los que contará la Secretaría Xeral de Medios, ha destacado que con estas cuentas buscan "impulsar la celebración del Año Santo Xacobeo; fortalecer la defensa del interés general de Galicia, promoviendo el desarrollo competencial con pleno respeto a la igualdad ante otros territorios; y potenciar el desarrollo económico priorizando proyectos estratégicos e innovadoras y apoyar el sector de la comunicación y audiovisual gallego, promoviendo el uso del gallego".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, la diputada del PSdeG Patricia ha exigido "transparencia y resultados comprobables" en la gestión del presupuesto por parte del Gobierno gallego y ha reclamado una Presidencia que "coordine, una contratación pública transparente, medios plurales, una administración profesional y una política turística equilibrada".

Iglesias ha emplazado a la secretaria xeral a que "sea lo primero en dar ejemplo" y ofrecer "por cada incremento presupuestario, una explicación clara, y por cada compromiso, resultados que se puedan comparar".

En este sentido, ha reclamado que expliquen "para qué" aumenta el presupuesto del departamento que, según ha dicho, incluye un alza del 6,8% en personal, hasta los 5,23 millones. Además, ha señalado que el próximo año aumentarán los recursos para la Secretaría Xeral de Medios en 4,1 millones y ha exigido que expliquen el gasto previsto para campañas publicitarias y para medios de comunicación.

También ha advertido en este sentido que la Presidencia "no puede estar al servicio de la imagen de Rueda, sino al servicio de Galicia".

Por su parte, el diputado del BNG Daniel Castro ha sostenido que hay una "política continuista" y ha lamentado que en las partidas destinadas al turismo no se contemple ninguna referencia a hacer un análisis sobre el impacto de esta actividad en el sector de la vivienda en un contexto en el que "el turismo en muchas ciudades tiene consecuencias negativas".

"Hay que hacer un análisis sobre la realidad", ha considerado.

Asimismo, sobre este asunto, también ha abogado por redefinir el Xacobeo al considerar que se trata de un producto que "puede morir de éxito por tener una perspectiva en base a la cantidad y no a la calidad".

Además, tras hablar de "manipulación informativa", ha criticado que los medios públicos desatiendan la producción propia y ha pedido explicaciones por la decisión de pasar el Instituto Galego de Estatística (IGE) a la Presidencia y ha cuestionado si ello se debe a los resultados de la encuesta sobre el uso del gallego.

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG Alberto Pazos ha considerado que la oposición evidenció que "no tenía nada que decir" sobre la comparecencia de la secretaria xeral. "Lo único que parece que se incrementa cada año es la desidia con la que la afrontan", ha dicho para calificar las intervenciones de los diputados de PSdeG y BNG como una "sucesión de tópicos", en una "especie de sesión de auto análisis de sus propias obsesiones particulares".

Además, ha afeado que las mismas fuerzas que "ni tan siquiera fueron capaces de cumplir la obligación constitucional de presentar presupuestos ante las Cortes" tengan la "desfachatez" de acudir a la Cámara gallega a "dar lecciones de técnica presupuestaria".