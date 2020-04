Cvirus.- Los positivos en residencias crecen un 4,92% este miércoles, un aumento menor al del martes, hasta 981 casos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los casos activos en residencias de mayores crece un 4,92% este miércoles, un incremento menor que el experimentado la pasada jornada (+5,2%), y eleva la cifra hasta los 708 usuarios (+19) y 273 (+27) trabajadores afectados.

De esta manera, por segundo día consecutivo el número de casos detectados disminuye con respecto a la jornada anterior, según las cifras ofrecidas por la Consellería de Política Social.

El mayor incremento se ha producido entre los trabajadores, donde los casos han aumentado un 10,98% con respecto al martes. Gran parte de ellos se han detectado en la residencia Remanso Claudina-Somoza de A Coruña.

En cuanto a los afectados que computan entre los residentes, ahora son 708, lo que implica un incremento del 2,75% respecto al martes. En total se han diagnosticado 28 nuevos casos, pero también han dejado de formar parte de este cómputo de Política Social (y han pasado al del Sergas) los casos de nueve personas. Por lo tanto, el número de casos activos ha crecido en 19 individuos.

Además, el Sergas ha precisado que el número de casos detectados en centros residenciales de servicios sociales de Galicia suponen el 3,2% total de las personas residentes en estos establecimiento.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS ENTRE RESIDENTES

Los casos que se han incorporado a la lista de positivos en residencias de mayores son ocho en Nuestra Señora de Fátima (30), siete en Remanso Claudina-Somoza (17), dos en DomusVi Barreiro (66), dos en El Portazgo (39) y dos en residencia Mirador del Eo en Ribadeo (2).

Al mismo tiempo se ha sumado un caso individual en Fogar Bellolar (9), otro en Padre Rubinos de A Coruña (1), otro en Avós Felices en A Laracha (1), uno en Melide (1), uno en A Milagrosa de Lugo (1), uno en Residencia Chandrexa (1) y otro en residencia Val Monterrei (1).

RESTO DE RESIDENCIAS

El resto de centros de mayores mantienen la cifra que contemplaban hasta el momento, excepto los casos en los que las personas afectadas han pasado a formar parte del cómputo del Sergas.

Es el caso de las residencias de Nosa Señeñora do Carme de Fisterra (-1), Súa Casa de San Sadurniño (-1), Virgen de la Luz de Monforte (-1), San Carlos de Celanova (-1), Residencia San José de Ourense (-3) y Nuestra Señora de la Esperanza (-2).

Para llegar a los 708 totales, hay que contabilizar los diagnósticos de: Nuestra Señora de la Esperanza (103), DomusVi de Cangas (98), DomusVi Santiago (82), San Carlos de Celanova (40), Divino Maestro (35), Residencia Galisenior (29), San Pedro de Crecente (17), Residencia Concepción Arenal (17), CRAPD de Vigo (15), Residencia Matogrande (14), Moledo de Vigo (17), Castro Caldelas (16), Fundación José Otero en Santiago (23), As Fragas de Pontedeume (9), Residencia de Vilaboa (3), Foz (5), Betania de Viveiro (3), Castro de Rei (2) y DomusVi Monforte (2).

A la vez, en la residencia de Arteixo, Nosa Señora do Carme (Fisterra), DomusVi Chantada, Lecer Avoíños de Coles, DomusVi Pereiro (O Pereiro de Aguiar), Bella Vista (Nigrán) y Ramirás se mantienen un caso cada una.

273 TRABAJADORES

Por su parte, los trabajadores afectados ascienden a 273 con la detección de 27 nuevos casos. Once de ellos han aparecido en Remanso Claudina-Somoza, que llega a los 18; otros siete en DomusVi San Lázaro (37); seis en Nuestra Señora de Fátima (10), uno en Residencia O Casón de Moeche, en A Coruña (1); otro en DomusVi Barbadás (1) y otro en Galisenior (7).

Los principales focos entre los empleados están en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Ourense (34), Divino Maestro de Ourense (19), El Portazgo (18), San Carlos de Celanova (18) y DomusVi Cangas (17).

A estos se suman casos en la residencia San Pedro de Crecente (13), la Moledo de Vigo (12) la DomusVi Barreiro (11), la de Foz (7), la de Castro Caldelas (6), la Galisenior de Ourense (6), la San José Otero de Santiago (5), la DomusVi Monforte (5), la Concepción Arenal de A Coruña (4), la San José Hermanitas de Ourense (3) y la residencia Os Gozos de Pereiro (3).

Siguen a esta los centros Nosa Señora do Carme de Fisterra, As Fragas de Pontedeume, el de Burela, la Vivenda Avime de Cospeito, la San Rosendo de Vigo y el CRAPD de la misma ciudad, con dos empleados con coronavirus cada uno; y casos individuales en Fogar Bellolar, en Melide, en San Simón de Teo, en Silleda, en Castro de Rei, en DomusVi Chantada, en As Gándaras de Lugo, en A Milagrosa de esta misma ciudad, en la San Rafael de Mondoñedo, en Alvetus de Avión, en la residencia A Porqueira y en Albi Beade, en Vigo.