Decenas de jubilados se concentran en el Obradoiro por unas "pensiones dignas" y actualizadas al IPC

Decenas de jubilados se concentran en la Praza do Obradoiro convocados por la plataforma Pensionistas Compostela.

Los pensionistas compostelanos protestan como todos los primeros lunes de mes y avanzan que acudirán a una manifestación en Madrid el día 16

Decenas de jubilados se han concentrado este lunes en la Praza do Obradoiro, frente al Pazo de Raxoi, para reclamar unas "pensiones dignas" y que en las elecciones generales del 10 de noviembre los ciudadanos "voten con sentido común". "Los que voten, porque hay gente que no está por la labor", ha matizado, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de la plataforma Pensionistas Compostela, Manuela Fraguela.

Esta protesta en la capital gallega prosigue con las organizadas por los pensionistas de todo el Estado los lunes de cada mes desde hace casi dos años. Se trata de una lucha por la situación "tan complicada" que atraviesan los mayores, según ha explicado Fraguela, puesto que la pensión media se sitúa "sobre los 900 euros", por lo que urgen una "actualización real" al IPC.

La situación se agrava, además, con que el próximo 10 de noviembre los ciudadanos volverán a votar "otra vez a los mismos que no fueron capaces de ponerse de acuerdo" y "los mismos que no tuvieron ninguna sensibilidad" por las pensiones al "no ser capaces de articular algo" antes de la disolución de las Cortes.

Esto implica que en enero los pensionistas pasarán "por la subida del 0,25 por ciento, que son dos euros al mes, y eso a los pensionistas que más cobran".

CONCENTRACIÓN EN MADRID EL DÍA 16

Asimismo, Manuela Fraguela ha avanzado la participación "por primera vez" de la plataforma compostelana en una manifestación convocada para el próximo miércoles 16 de octubre en Madrid, con la intención de demostrar "unidad y fuerza".

Así las cosas, ha insistido en la necesidad de que los gobiernos "se tomen ya en serio" las pensiones y ha calificado de "vergüenza" que cada mes, cuando "sueltan el dinero" de sus prestaciones, "se atrevan a decir que no hay" fondos.

"Vemos que hay dinero para muchísimas cosas que no tienen sentido y, sin embargo, las pensiones se regatean y no sé si incluso algún día van a atreverse a no pagarnos", ha criticado, finalmente, la portavoz de Pensionistas Compostela.