La decisión de Feijóo de quedarse aleja el debate sucesorio en Galicia y facilita al PPdeG centrarse en las municipales

Publicado 19/06/2018 20:35:18 CET

El calendario para la presentación de candidatos se inclina hacia septiembre, con el partido pendiente de una remodelación de Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La decisión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de quedarse en Galicia y no optar a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP, ha tranquilizado a los suyos puesto que pospone el debate sucesorio --algunos dirigentes incluso apuntan que el de Os Peares podría reconsiderar su decisión y volver a presentarse en 2020-- y permitirá al partido centrarse en trabajar para los próximos comicios: las municipales de 2019.

Los populares han respirado con "alivio" ---según reconocía este mismo martes el número dos del partido, Miguel Tellado, en declaraciones a los medios-- después de la decisión tomada por el presidente gallego. Fuentes del partido consultadas por Europa Press han recalcado que elegir el camino no fue "fácil" para Feijóo, al tiempo que han puesto el acento en su "coherencia y compromiso".

Precisamente, "coherencia y compromiso" es lo que, según miembros del Grupo Popular consultados por Europa Press, reiteró en la breve reunión de grupo que, como es habitual en cada martes de pleno ordinario, mantiene el líder del PPdeG con sus diputados.

Aplaudido por los suyos, Feijóo, que no es amigo de precipitarse en sus pasos, hizo una alusión ante los suyos a lo apurado de los tiempos del congreso, e insistió en que no sería lógico "irse" después de haber convertido su "compromiso" con Galicia hasta 2020 en un mensaje clave no solo de su campaña sino de su actuación diaria en la Xunta.

Y es que, frente a lecturas que atribuyen su decisión de no optar a liderar al PP a una "estrategia" o a que "no le salían las cuentas", desde su entorno se pone el foco en la situación personal del presidente, padre de un niño de poco más de un año, pero también en el "compromiso" adquirido con electorado gallego que confió en él, que va "más allá de los afiliados populares".

Al margen del trasfondo y las motivaciones del camino elegido, todos en el PPdeG coinciden en que el hecho de que Feijóo siga al frente del PPdeG disipa temores sobre posibles tensiones "sucesorias" en la Comunidad. Son conscientes de que es un debate que habrá que afrontar, pero "se pospone". Incluso hay quien da por hecho que el de Os Peares volverá a presentarse.

CALENDARIO DE CANDIDATOS: ANTES DE QUE ACABE EL VERANO

Así las cosas, las fuentes del partido consultadas por Europa Press subrayan que el foco podrá centrarse, una vez pase el congreso extraordinario de julio, que mantendrá la marca "en el foco informativo con más intensidad" en el PP, en trabajar para las próximas elecciones municipales.

Los populares gallegos no prevén grandes cambios en los calendarios con los que trabajaban hasta ahora y que situaban públicamente como tope para la presentación de los candidatos de las ciudades el final del verano. Internamente, se manejaban las opciones de "junio-julio" con más fuerza, con el fin de que los aspirantes pudiesen aprovechar ya agosto para participar en actos más festivos.

Esta puerta todavía "no está definitivamente cerrada" porque no se ha perfilado "al cien por cien el calendario", pero las fuentes consultadas por Europa Press admiten que, con el cónclave nacional de julio, el calendario se inclina hacia septiembre, ya que se entraría en fechas de difícil encaje antes del tradicional parón de agosto. El propio Feijóo admitió públicamente que el proceso interno activado en el partido podría retrasar los plazos "unas semanas".

En todo caso, la presentación de candidatos llegará tiempo después de que en las filas populares se hayan asumido los nombres de los aspirantes, pendientes de 'oficializar': Beatriz Mato (para A Coruña), Ramón Carballo (Lugo), Jesús Vázquez (Ourense), Elena Muñoz (Vigo), José Manuel Rey Varela (Ferrol) y Agustín Hernández (Santiago). La principal incógnita era Pontevedra, y el actual concejal Rafael Domínguez es el único candidato para el próximo cónclave.

Así las cosas, en lo que tienen puestos los ojos los populares es en la remodelación que tendría que impulsar Feijóo para que, al menos, pudieran salir de su Ejecutivo Mato y Rey Varela, con el fin de que concurriesen en las locales.

¿A QUIÉN APOYARÁ EL PPDEG EN EL CONGRESO?

Antes de que esto suceda, se celebrará el congreso extraordinario de Madrid que elegirá sucesor para Rajoy. De momento, en el PPdeG mantienen la prudencia en relación a qué candidato apoyar y recuerdan que, en esta ocasión, "los militantes hablarán el próximo 5 de julio", ya que se trata de un proceso de segunda vuelta.

Este mismo martes han dado un paso adelante Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Feijóo reconoció que habló y dio ánimos a las dos, pero no ha revelado por ahora cuál es su preferencia. Y es que en la carrera están también Pablo Casado, José Ramón García Hernández, José Manuel García Margallo y José Luis Bayo.

"Y el plazo aún se cierra mañana y puede haber más candidatos. Hay que esperar", apuntaban a última hora de este martes dirigentes consultados por Europa Press.