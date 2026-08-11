Declarada la alerta por escasez de agua en los sistemas del Lérez, Anllóns y Costa de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha decidido activar la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, dos cuencas que estaban ya en prealerta desde hacía un mes. Asimismo, ha acordado aplicar medidas equivalentes a un escenario de alerta, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona.

Además, entran en prealerta por escasez moderada de agua otras cuatro unidades territoriales de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, concretamente, las UTE del río Tambre y ría de Muros; del río Grande, en Camariñas; del río Mendo y ría de Betanzos, y del río Landro y río Ouro.

Así lo ha acordado este martes la Oficina Técnica da Seca, que ha estado presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que han asistido también otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

En este sentido, para la declaración de la alerta se ha tenido en cuenta el descenso "importante y continuado" que experimentan desde la primavera los caudales circulantes y el volumen de agua embalsada en estas tres cuencas.

Asimismo, en el caso de las cuatro unidades territoriales que pasan de normalidad a prealerta, se han valorado los bajos valores de los indicadores de escasez durante un período de tiempo continuado y, en el caso concreto del río Grande, el acusado y reciente descenso de las aportaciones hídricas, con una reducción del caudal superior al 50% en el mes de julio.

En concreto, los 32 ayuntamientos afectados por la alerta son Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, de la UTE río Lérez; Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, del río Anllóns; y Baiona.

La situación de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. De hecho, en este escenario los municipios tienen el deber de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

En este caso, los ayuntamientos afectados y no incluidos ya en las zonas de alerta son: Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza-Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar, de la UTE río Tambre y ría de Muros; Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo, de la UTE río Grande; Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol e Guitiriz, del río Mendo y ría de Betanzos; y Alfoz, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro, de la cuenda del río Landro y río Ouro.