Declaran el 12 de enero 'Día de la Muerte Digna en Galicia' en honor a Ramón Sampedro

La asociación Dereito a Morrer Dignamente ha declarado el 12 de enero como 'Día de la Muerte digna en Galicia' en honor a Ramón Sampedro, el vecino de Porto do Son (A Coruña) que vivió postrado en una cama desde los 25 años debido a una tetraplejia y que se convirtió en un icono de la lucha por la eutanasia.

Sampedro, paralizado de cuello para abajo tras sufrir un accidente en la playa de As Furnas --Porto do Son--, puso fin a su vida el 12 de enero de 1998 tras años de lucha en los juzgados para reclamar el suicidio asistido y que quien lo auxiliase no se enfrentase a un delito.

En su memoria, la asociación DMD Galicia declara el 12 de enero 'Día de la Muerte Digna en Galicia' cuando se cumplen 21 años del fallecimiento de Sampedro por envenenamiento de cianuro potásico facilitado por su compañera sentimental Ramona Maneiro, quien, siete años después y tras haber prescrito el delito, admitió haber suministrado la sustancia.

El colectivo organiza este sábado en Xuño --Porto do Son-- una jornada dividida en tres actos en la que recordarán al marino y escritor gallego.

Por la mañana, DMD Galicia instalará una mesa informativa en el mercadillo de Santa Uxía de Ribeira (A Coruña) a partir de las 11,00 horas. A las 17,00 horas, la playa de As Furnas acogerá un acto en recuerdo de Ramón Sampedro. El presidente de la asociación a nivel federal, Javier Velasco, clausurará la jornada con una conferencia que arrancará a las 18,00 horas.