Defensa de Miguel Rosendo vincula a un pacto la versión de la acusada-víctima, mientras la acusación la ve "demoledora"

Publicado 28/09/2018 17:34:31 CET

PONTEVEDRA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la acusación particular en la causa conocida como de los 'Miguelianos', Ana Reguera, ha considerado que la declaración de este viernes de la fiscal de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, quien en este caso tiene la doble posición de acusada y perjudicada, ha sido "totalmente demoledora" para la versión del líder, Miguel Rosendo.

Así, a la salida de los juzgados, donde el interrogatorio a esta mujer ha monopolizado esta tercera jornada del juicio, la letrada ha destacado que la acusada y víctima ha relatado "con todo detalle todos y cada uno de los abusos que sufrió ella y lo que Rosendo llamaba 'ruedas' colectivas con varias chicas".

De igual manera, ha puesto en valor sus explicaciones sobre las "vejaciones, coacciones, humillaciones, insultos y amenazas" del líder "contra todos los miembros" de la organización. "Hay un antes y un después en este juicio con las declaraciones de esta procesada", ha sellado.

Contrariamente, el abogado que defiende a Rosendo, Marcos García Montes, ha mantenido que en estas declaraciones se "ha faltado a la verdad", y ha considerado que demuestran que la acusada-víctima "está claro" que tiene "un pacto con la Fiscalía".

En este sentido, tras censurar que la mujer ha comparecido únicamente como acusada (con lo que ha podido no responder a las preguntas de todas las partes ni ha tenido la obligación de decir la verdad), García Montes ha pedido a esta mujer "que diga qué ocurrió para que cambiase su declaración" mientras se instruía la causa, "y a cambio de qué".

Sobre esto, Reguera ha comentado que no puede "opinar" sobre si la mujer tiene algún acuerdo con Fiscalía porque no tiene "ningún conocimiento al respecto", si bien sí que ha incidido en que la mujer modificó la versión "en su momento, no es que tenga un pacto para modificar ahora sus declaraciones". "El cambio en su declaración se produjo hace muchos años", ha concluido.

"NINGÚN TIPO DE CREDIBILIDAD"

Acto seguido, la abogada Beatriz Seijo, que representa a Ivana Lima e Iria Quiñones, dos consagradas afines a Miguel Rosendo, ha sostenido que la declarante de este viernes no tiene "ningún tipo de credibilidad" y ha reprobado también que "cambió de versión varias veces". "Creo que le resultaba más cómodo estar en esta posición" de acusada y víctima, ha remachado.

La acusada Ivana Lima también ha hablado ante los medios para decir que la que era fiscal de la Orden "estudió teatro, tiene un don para actuar" y este viernes "hizo un espectáculo". Además, ha dicho que cambió su versión sobre los hechos "en el momento en que imputaron a su marido" porque "se vio con miedo a que le metiesen en la cárcel": Tenía que ponerse "de parte de su esposo o de Rosendo".