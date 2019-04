Las defensas de los acusados en el caso Mahía ven "intolerablemente genéricos" los cargos

Publicado 23/04/2019 16:51:18 CET

El juez continúa el procedimiento tras las cuestiones previas rechazando la nulidad de las actuaciones y fija las declaraciones el 6 de mayo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los acusados en el 'caso Mahía', que investiga el posible desvío de fondos del negocio de esta constructora a otras firmas para perjudicar a un socio, han cargado este martes contra los cargos que se les imputan, que ven "intolerablemente genéricos" y "absolutamente inconcretos", además de "prescritos" en caso de que se hubiesen producido, unas palabras ante las que el letrado de la acusación ha recordado la complejidad de la causa y les ha atribuido una "actitud obstructiva".

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este martes la primera de las sesiones de este juicio, cuya vista oral se ha iniciado con las cuestiones previas, después de que hace seis meses fuese suspendido por la renuncia de un abogado.

En este proceso se juzga al que fuera administrador único de Mahía Inmobiliaria, Ramón López Casal, y a otros cinco acusados. A todos, en colaboración, se les atribuyen delitos de administración desleal, apropiación indebida y delito societario, por desviar negocio a otras firmas con el objetivo de perjudicar a un socio. Fiscalía pide penas de cárcel que oscilan entre los 12 y los nueve años, así como una indemnización millonaria para el afectado.

Durante su intervención en el trámite de cuestiones previas, los abogados de las defensas han coincidido en pedir la nulidad de las actuaciones basándose en la indefensión de sus representados que, según han criticado, están acusados de delitos por los que no prestaron declaración en fase de instrucción. Del mismo modo, los letrados han criticado que no se detallen los delitos y actos concretos en los que se considera que participaron sus representados.

PIDEN LA NULIDAD

En este sentido, la abogada del principal acusado, Almudena Peleteiro, ha asegurado que se han "vulnerado los derechos fundamentales" de su defendido, por lo que ha pedido la "nulidad" tanto de los escritos de acusación como del auto de apertura de juicio oral.

En estos documentos, ha apuntado, se incluyen "hechos por los que no se prestó declaración" en su momento, como el de apropiación indebida, derivado de un informe técnico de Hacienda que "detectó supuestas irregularidades contables", pero que "no generó una nueva denuncia" ni nuevas declaraciones. "Los hechos son absolutamente distintos a los denunciados", ha dicho la abogada, que ha aportado nueva documentación al procedimiento.

Por ello, la abogada ha considerado que los escritos de acusación particular y Fiscalía, así como el auto de apertura de juicio, son "intolerablemente genéricos" y "absolutamente inconcretos", sin "referencias a la participación de los seis acusados". "Después de 13 años de instrucción, no saben todavía hoy los delitos concretos de los que son acusados", ha lamentado.

INDEFENSIÓN

En la misma línea, otro de los abogados defensores, Francisco Rabuñal, ha apelado a la "indefensión" de los acusados alegando que "existe una inconcrección total y absoluta de los hechos que se le imputan" a sus clientes, un "café para todos", y ha considerado esta demanda un acto de "presión" por parte del denunciante en relación a "la liquidación de una empresa".

Rabuñal ha sostenido, además, que los hechos enjuiciados, en todo caso, están "prescritos" (la demanda es del año 2006) y ha afeado que se incluyan, según sus palabras, "algunos hechos por los que nunca han declarado" los acusados.

También la abogada María del Carmen González, en su turno de intervención, ha pedido la nulidad aludiendo a la "prescripción" de los delitos, a la "inconcreción" de las acusaciones y a la inclusión de hechos como el fraude fiscal, por el que "no siquiera han prestado declaración" sus representados.

Finalmente, Carlos García, letrado de las entidades responsables subsidiarias, ha clamado en las cuestiones previas por una "flagrante" y "manifiesta indefensión" de sus representados, explicando que el auto de apertura de juicio oral y los escritos de acusación "se limitan a dar un listado de empresas responsables sin pararse a detallar la relación con los hechos". "Desconocemos de qué tienen que defenderse mis defendidos", ha zanjado.

UN CASO COMPLEJO

En su turno de réplica, la representante del Ministerio Público ha afeado a las defensas que "en estos años de instrucción" no se alegase "ninguna indefensión" y se ha acogido a su "derecho al pataleo" para criticar que se presenten ahora documentos que datan de 2003 y que no se aportaron en los 13 años instrucción.

A mayores, la fiscal ha recordado que los escritos de acusación son "provisionales", por lo que no es necesaria "una descripción de los hechos" pormenorizada, y ha asegurado que a los acusados se les tomó declaración "por los mismos delitos que se enjuician"; por lo que "no existe vulneración de los derechos".

"No es necesaria una declaración del imputado cada vez que surja un hecho nuevo dentro del mismo delito, cuando no se está formulando acusación más allá de lo que aludíamos al principio", ha dicho Fiscalía, que ha criticado también que las defensas quieran "discutir el valor probatorio cuando aún no se han practicado la prueba".

En el mismo sentido, el letrado de la acusación ha afirmado que "no hay trasfondo jurídico que haga admisibles las cuestiones previas" y ha indicado que los acusados "están desplegando, han desplegado y desplegarán su defensa con total amplitud".

"No existe tal acusación genérica, hasta que no se practique la prueba no puede haber una calificación definitiva", ha dicho el abogado, que ha llamado la atención sobre lo "complejo" de la investigación y ha afeado a los acusados su "actitud obstructiva".

Entre otras cuestiones, el abogado de la acusación se ha opuesto a la incorporación de los documentos aportados este martes por una de las defensas alegando que "no son documentos testimoniados" y no existe "la mínima garantía sobre su forma ni sobre su contenido".

EL JUEZ SIGUE ADELANTE CON LA CAUSA

Tras un receso para analizar las cuestiones previas, el presidente del tribunal ha admitido la incorporación de la prueba documental propuesta por las defensas, indicando que su validación se someterá al propio juicio.

Por otra parte, ha rechazado que el "carácter genérico" de los hechos redactados en los escritos de acusación cause "indefensión" en las partes. "Entendemos que es una cuestión que habrá de ser resuelta en la sentencia en función de la prueba que se practique", ha dicho el magistrado, que se ha basado en sentencias previas para avalar las acusaciones genéricas en escritos provisionales.

"No procede en estos momentos declarar la nulidad", ha dicho el juez, que ha destacado que algunas de las peticiones de las defensas ya han sido rechazadas por autos anteriores de la Audiencia y que, de oponerse él mismo, lo argumentará a raíz de lo que se esclarezca en el juicio.

Tras finalizar el trámite de cuestiones previas, el tribunal ha suspendido la sesión, que se retomará, con la segunda jornada, el 6 de mayo, con la declaración de los acusados.