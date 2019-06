El Defensor del Pueblo ve "deficiente" la actuación de la Xunta en la mina de Touro

Publicado 03/06/2019 20:19:59 CET

Ecologistas piden retirar la concesión a la empresa, que seguirá para "el mejor proyecto"; la Administración se pronunciará al fin del trámite

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo concluye que la Xunta "ha actuado deficientemente" en relación con los terrenos de la antigua mina de Touro y O Pino (A Coruña), donde advierte que "la contaminación del agua parece el problema más grave".

"Y sin embargo la explotación está funcionando sin disponer de los permisos exigidos por la legislación de aguas", critica, en un informe remitido a la asociación Tralapena.

A raíz del documento, este colectivo ecologista reclama que la Administración autonómica "inicie la tramitación del procedimiento de caducidad de la concesión". A través de una nota de prensa, destaca que el Defensor "le saca los colores" a la Xunta, "con argumentos legales".

Fuentes del Gobierno gallego consultadas por Europa Press señalan que "se pronunciará cuando termine la tramitación" y que lo hará "motivadamente", mientras que la compañía mantiene su disposición "a seguir trabajando para poner en marcha el mejor proyecto minero".

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El informe del Defensor del Pueblo establece, en concreto, que la Administración autonómica "ha actuado deficientemente, bien por no declarar la caducidad de la explotación, si los trabajos (en estos terrenos) se interrumpieron por plazo superior al autorizado, o bien por no sancionar al titular de la explotación por no presentar los planes de labores anualmente (...) si la explotación estuvo en funcionamiento".

Avisa de que la actividad extractiva del cobre produce "impactos" sobre el suelo, la vegetación y el paisaje, y de que "pueden producirse filtraciones de aguas ácidas a los ríos o al suelo desde las escombreras o presas de residuos, con la consiguiente afección a la vegetación y la fauna".

También alerta de que los drenajes contienen metales pesados "que en grandes concentraciones son nocivos para el medio ambiente y la salud" y, de hecho, detecta que "la contaminación del agua parece el problema más grave y sin embargo la explotación está funcionando sin disponer de los permisos exigidos por la legislación de aguas".

Al respecto de la restauración de los terrenos, "la mayor objeción" que plantea a la Xunta es que "pese a que se han presentado hasta cinco planes por diferentes titulares de la explotación, ninguno ha sido aprobado por el órgano minero".

Y añade que "la Administración no ha acreditado que haya exigido su cumplimiento íntegro" y que el plan de Río Tinto Minera (de 1984) "debe entenderse desactualizado" ya que se refiere a la explotación de cobre y no a la de áridos, que es la actualmente se acomete. Es decir: "desde 2003 se realiza una extracción de áridos (..) sin que exista un plan de restauración aprobado".

También critica, sobre el ejercicio de la potestad de inspección y sanción, que la información que remitió la Xunta "se considera insuficiente", ya que la Consellería de Economía "no ha inspeccionado la actividad en cinco de los diez últimos años".

Asimismo, si bien se han tramitado tres expedientes sancionadores, "Augas de Galicia no ha informado concluyentemente sobre los resultados de los programas de control existentes". Por último, hace referencia a la ausencia de un plan aprobado de actividades extractivas en Galicia.

QUE LO DESESTIME SI PREVALECEN INTERESES PÚBLICOS

Por todo ello, el Alto Comisionado de las Cortes Generales sugiere a la Consellería de Economía que tramite y resuelva el procedimiento de compatibilidad de derechos mineros con otros usos de interés público, "en particular con su incidencia social y en el medio rural".

Si declara la prevalencia de otros intereses públicos respecto a los nuevos derechos mineros, sugiere al departamento de Francisco Conde que desestime la solicitud de reinicio de la actividad extractiva de cobre".

También en el apartado de sugerencias incluye la de solicitar "con carácter inmediato" a Augas la emisión del informe de suficiencia de medios hídricos para el desarrollo de la actividad extractiva del cobre y demás recursos objeto de concesión. Le recomienda a mayores impulsar la tramitación del plan de actividades extractivas.

Mientras, a Medio Ambiente, a través de Augas, le sugiere realizar una inspección de la calidad de las aguas de los ríos "directamente afectados".

A la consellería que dirige Ángeles Vázquez, como sugerencia, le propone incluir en la declaración de impacto ambiental como condiciones "la adopción de todas las medidas necesarias para evitar impactos que impidan cumplir los objetivos de calidad de las aguas" y "la restauración de los espacios afectados".

Por último, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la consellería que indique "el estado en que se encuentra la evaluación de impacto ambiental".

EN MAREA PIDE "CARPETAZO"

Conocido este informe, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha reiterado su petición de "carpetazo definitivo" para el proyecto, por ser "inviable ambientalmente y peligroso para las personas".

El documento "reconoce que la Xunta estuvo años mirando hacia otro lado con la contaminación de la mina", según denuncia el grupo mediante una nota de prensa.

"LE SACA LOS COLORES A LA XUNTA DE FEIJÓO"

La asociación Tralapena interpreta del informe que "en todo momento la Administración y especialmente la Consellería de Economía parece defender y encubrir a la empresa concesionaria, en lugar de velar por el medio ambiente o el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en cada momento".

Cree que existen, por tanto, "motivos de sobra y más que justificados para que la Xunta inicie la tramitación del procedimiento de caducidad de la concesión San Rafael o, en su caso, que justifique documentalmente los motivos por los que no se había llevado a cabo antes".

RESPUESTA DE LA XUNTA

Mientras, las fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press subrayan que la Administración "no varió su posición desde el primer momento: defendiendo el interés general y respetando todas las sensibilidades, tanto aquellas que manifiestan su oposición como las que se muestran a favor del proyecto, cumpliendo todos los pasos que marca la ley de minería del bipartito".

Insisten estas fuentes en que "el proyecto no se aprobará si existen elementos que lo hagan incompatible" y recuerdan que "con los informes emitidos, la Xunta ya manifestó que el proyecto no era viable y señaló que era preciso introducir modificaciones para seguir con la tramitación".

Por eso, la Xunta dice que se pronunciará "cuando termine la tramitación" y que "lo hará motivadamente en base a evaluaciones profesionales y técnicas, actuando siempre con la máxima transparencia y rigor, atendiendo todas las dudas y poniendo la documentación a disposición de quien la solicite". "Como en este caso, que se puso a disposición del Defensor del Pueblo", según resalta.

LA POSTURA DE LA EMPRESA

La reacción de la empresa al trascender este documento ha sido la de "valorar" las recomendaciones y sugerencias. No advierte, así, "ninguna ajena a la normal tramitación de los permisos de actividad que está solicitando para su concesión de explotación de cobre en Touro y O Pino, un amplio y complejo proceso administrativo que --afirma-- es necesario realizar previo a la autorización del proyecto".

En particular, está "de acuerdo" con las referidas a la "completa restauración" de "todas las superficies incluidas en el desarrollo de las nuevas operaciones mineras", así como "asumir la rehabilitación de los pasivos ambientales provenientes de la minería histórica de la zona".

Cobre San Rafael está formada por dos socios: Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas. Esta última es la dueña de los terrenos, ya extrajo cobre de ellos y ahora produce áridos, además de formar parte del capital de otras empresas ubicadas en este lugar.