La Delegación del Gobierno argumenta que no se emitió "informe desfavorable" sobre la protesta de A Coruña

Decenas de personas durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal. - M. Dylan - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Galicia ha señalado que informó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la comunicación de dos actos en A Coruña este miércoles, una "mesa informativa" de Vox y una manifestación convocados en la misma plaza, sin que se "emitiese informe desfavorable para su celebración".

Así ha respondido la institución después de que el sindicato Jupol pidiese la dimisión del Delegado, Pedro Blanco, por "poner en grave riesgo" a la Policía al "autorizar" la celebración de esta manifestación "de radicales de ultraizquierda" en la misma plaza que el acto de Vox. La coincidencia de actos terminó en cargas y disturbios.

Sobre la coincidencia de actos, la Delegación ha aclarado que las concentraciones y manifestaciones "no se autorizan", si no que "los convocantes las comunican a la autoridad gubernativa, que toma conocimiento del ejercicio de un derecho constitucional reconocido y únicamente puede modificarse o prohibirse en caso de que algún organismo implicado emita informe desfavorable por alguna razón fundada".

El 16 de octubre, la Subdelegación del Gobierno en A Coruña recibió comunicación de una mesa informativa de Vox, "que por su naturaleza queda fuera de la aplicación del derecho de reunión comunicada", al ser para menos de 21 personas y tratarse de una mesa informativa.

"Pese a ello y dado que en la misma comunicación se solicita colaboración para garantizar la seguridad del acto, se da traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", recoge la Delegación.

El 17 de octubre, se recibió convocatoria de una concentración de Galiza Nova en el mismo lugar "y en la que anuncia su carácter pacífico". "De ambas comunicaciones, amparadas por un derecho constitucionalmente reconocido, se da traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin que se emita informe desfavorable para su celebración", apostillan.

A partir de ese momento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "establecen el dispositivo que consideran oportuno, atendiendo a criterios técnicos y operativos para garantizar este derecho constitucional y evitar posibles incidentes".

CARGAS POLICIALES

Sobre lo sucedido durante la mañana en A Coruña, la Delegación apunta que la Policía Nacional "ha intervenido para contener a un grupo de manifestantes al no respetar las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad y después de que empezasen a arrojar mobiliario urbano y otros objetos contra los policías".

Finalmente, se han detenido a dos personas por desorden público y doce policías han sufrido contusiones de diversa consideración.

Ya por la tarde, añaden, ha tenido lugar una concentración ante la Subdelegación de A Coruña, que luego se ha trasladado a la Delegación del Gobierno en Galicia, "no comunicada oficialmente".

La Delegación del Gobierno "condena cualquier tipo de violencia, respeta el derecho a manifestación recogido en la Constitución y reconoce el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", finalizan.