Los desahucios por impago de alquiler descienden en Galicia un 63% en el segundo trimestre del año, hasta 101

Archivo - Un vehículo y dos agentes de Policía Nacional durante el desahucio de una mujer y su hijo en la calle Camiño Chouzo de Vigo, a 9 de junio de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La mujer y su hijo de 19 años se han visto obligados a aban - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tribunales de instancia gallegos practicaron en el segundo trimestre de este año un total de 145 lanzamientos, un 54,7% menos que en 2025. De ellos, 101 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales descendieron un 63%.

Otros 32 correspondieron a ejecuciones hipotecarias --exactamente los mismos que en los mismos meses de 2025-- y, los 12 restantes --un 20% menos--, derivaron de otras causas (por ejemplo, de laudos arbitrales o de procedimientos de familia).

En el periodo estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 3,7 lanzamientos derivados de la LAU; y 1,2 de ejecuciones hipotecarias, lo que sitúa a Galicia como la sexta comunidad autónoma con las tasas más bajas.

En el conjunto del Estado, los lanzamientos ejecutados entre abril y junio descendieron un 35,7% respecto a las mismas fechas de 2025, según se desprende del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', hecho público este viernes por la sección de estadística del CGPJ.

NUEVE SUSPENSIONES DE 31 PEDIDAS

Dicho documento también da cuenta de las suspensiones de lanzamientos, los cuales pueden ser acordados en un procedimiento civil o, en el caso de que se haya producido un delito de allanamiento o de usurpación de vivienda, etc., también en un procedimiento penal.

En Galicia, según indica la sección de estadística, se registraron un total de 31 peticiones de suspensión de lanzamientos por especial vulnerabilidad y se acordaron nueve.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.

Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado. Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2026 fue de 339, un 2,9 % menos que en el mismo trimestre de 2025.

De ellos, 218 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 6,8%.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el segundo trimestre del año descendió un 17,2%, en comparación con las mismas fechas de 2025.

En el periodo estudiado se presentaron 227 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 274 del año anterior.

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

El estudio también refleja que en el periodo estudiado los tribunales de instancia gallegos ingresaron 22 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, frente a las 15 de las mismas fechas de 2025, es decir, un 46,7% menos.

Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 0,8 por cada 100.000 habitantes.

LOS CONCURSOS AUMENTAN UN 6,1%

Los órganos judiciales gallegos registraron durante el segundo trimestre de este año 864 concursos, un 6,1% más que en el mismo periodo de 2025.

En la comunidad se presentaron, en el periodo estudiado, un total de 31,8 concursos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, que se situó en 38,7.

"Continúa consolidándose, por tanto, el incremento en el número de concursos", destaca el CGPJ. Los concursos de personas naturales empresarias disminuyeron, y lo hicieron en un 35,5% respecto al año anterior, mientras que los de personas jurídicas bajaron un 30,4%.

Por el contrario, los de personas naturales no empresarias aumentaron un 13,5%. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, los concursos de personas naturales no empresarias, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil.

Por ello se realiza un análisis de estos procedimientos por el tipo de persona afectada y no por el órgano judicial. Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron 773 concursos de personas naturales no empresarias; 71, de personas jurídicas; y 20, de personas naturales empresarias.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2026 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 519, con un aumento interanual del 4,8%.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 6 concursos, un 100 % más que hace un año, mientras que iniciaron la fase de liquidación 67, un 9,5 % menos que en el mismo trimestre de 2025. Respecto a los expedientes del art. 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron cuatro expedientes, frente a los 10 del mismo trimestre de 2025.

DEMANDAS POR DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

En el segundo trimestre de 2026 se registraron en las Secciones de lo Social 1.910 demandas por despido, cifra que muestra un aumento interanual del 27,8 %. El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en las Secciones de lo Social, 2.402, fue un 8,1 % inferior al registrado en el mismo periodo de 2025.

El estudio muestra un aumento de los procedimientos monitorios presentados entre abril y junio en los tribunales de instancia. En Galicia se interpusieron 9.302, lo que supuso un descenso interanual del 8,8 %.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.