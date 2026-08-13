Detectan a 42 personas con variantes genéticas de riesgo entre las 2.500 muestras analizadas del proyecto Xenoma Galicia

Archivo - Toma de muestra en el proyecto 'Xenoma Galicia'. - CONSELLERÍA DE SANIDADE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Xenoma Galicia, con el que la Xunta busca detectar variantes genéticas de riesgo para enfermedades hereditarias graves --como el cáncer de mama y ovario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar--, ha permitido detectar hasta ahora a 42 personas positivas.

Este programa "pionero" de cribaje genético impulsado por el Gobierno gallego ha alcanzado por ahora las 2.504 muestras analizadas entre los 4.261 participantes reclutados hasta el momento, con una tasa de positividad del 1,7 %, según un comunicado.

Las pruebas se han dividido entre una primera parte, que arrancó en diciembre de 2024 con dos pruebas piloto (una de muestras de sangre y otra de saliva); y la Fase 1, que todavía está vigente y ha permitido tomar muestras en las áreas sanitarias de Santiago de Compostela y Barbanza, Vigo, Ferrol y Monforte de Lemos y A Mariña.

Si se suman las muestras analizadas en los pilotajes de sangre (1.037) y de saliva (796) y las muestras analizadas hasta ahora en la Fase 1 (671), el balance actual del proyecto es de 2.504 muestras biológicas analizadas, con 42 positivos detectados: 19 del piloto de sangre, nueve del de saliva, y 14 en lo que llevamos de Fase 1.

Del total de positivos para las patologías cribadas, 22 dieron para cáncer de mama y ovario hereditario; siete para síndrome de Lynch; un doble positivo para las dos anteriores, y 12 positivos para hipercolesterolemia familiar.

PRUEBAS PILOTO

Desglosados los datos de los 19 positivos detectados en las pruebas piloto de sangre, fueron localizadas 10 con riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario; cinco con síndrome de Lynch, un doble positivo para las dos anteriores, y tres de hipercolesterolemia.

Por su parte, de las 902 personas a las que se tomó una muestra de saliva, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica ya ha analizado 796 muestras, con nueve casos positivos: seis con riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario y tres de hipercolesterolemia familiar.

NUEVA FASE DEL ESTUDIO EN 2026

En febrero de de 2026, el departamento sanitario de la Xunta inició una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia, que está desarrollando una recogida de muestras progresiva e individualizado en las siete áreas sanitarias con el objetivo de alcanzar la participación de otras 5.000 personas para muestra de sangre.

De este modo, en esta primera parte del año de la Fase 1, ya recogió las muestras en áreas de Santiago de Compostela y Barbanza, Vigo, Ferrol y Monforte de Lemos y A Mariña.

En Santiago y Barbanza, se alcanzaron 822 participantes entre febrero y marzo; en Vigo, 942 personas voluntarias durante abril y junio; en Ferrol, asistieron 353 participantes a las citas de mayo, y, en Monforte y A Mariña, fueron 201 los participantes en el proyecto.

En concreto, de los 14 casos positivos para las patologías cribadas, seis participantes dieron positivo para cáncer de mama y ovario hereditario; dos participantes, en síndrome de Lynch, y seis en caso de hipercolesterolemia familiar.

Tras el verano, la Consellería de Sanidade continuará con la toma de muestras en las áreas sanitarias de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras y de A Coruña y Cee, junto con el distrito sanitario de Lugo.